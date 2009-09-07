Требуется перевод PDF текста в DOC

Есть текст юридического документа (Пользовательское соглашение с посетителями сайта). Нужен его рерайт. Юридический смысл должен остаться не изменен. В общем нужно тоже самое, только по максимуму другими словами (и по возможности юридически грамотными и точными) ...
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Здравствуйте.
Требуется осуществить распознование текста в формате PDF (1 книга по ландшафтному дизайну)
далее требуется перенести его в ворд в формат doc, подправить грамматику и пунктуацию (убрать ненужные переносы и т.д) и все это оформить как реферат, т.е никакой брошюровки и переплетов, все постранично согластно темам и разделам, как реферат.
все подробности в асе: 448-466-98(два)
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