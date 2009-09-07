Требуется перевод PDF текста в DOC

Здравствуйте.

Требуется осуществить распознование текста в формате PDF (1 книга по ландшафтному дизайну)

далее требуется перенести его в ворд в формат doc, подправить грамматику и пунктуацию (убрать ненужные переносы и т.д) и все это оформить как реферат, т.е никакой брошюровки и переплетов, все постранично согластно темам и разделам, как реферат.

все подробности в асе: 448-466-98(два)