Требуется перевод PDF текста в DOC

$10
Редактирование и КорректураЗавершен14 заявок525 просмотров
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Здравствуйте.

Требуется осуществить распознование текста в формате PDF (1 книга по ландшафтному дизайну)

далее требуется перенести его в ворд в формат doc, подправить грамматику и пунктуацию (убрать ненужные переносы и т.д) и все это оформить как реферат, т.е никакой брошюровки и переплетов, все постранично согластно темам и разделам, как реферат.

все подробности в асе: 448-466-98(два)

14 лет назад
tevik
Денис 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Pass777
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Работу выполнил качественно и молниеносно. Буду обращаться вновь. Рекомендую!
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