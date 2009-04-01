Рерайт

$20
Редактирование и КорректураЗавершен79 заявок1085 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно отрерайтить тексты в количестве 25 штук. Исходные тексты большие (примерно по 10т), нужно сделать краткий конспект выбирая главное, примерно по 2-3т символов без пробелов на 1 текст. Должны получится читабельные тексты без орфографических и стилистических ошибок, проходящие проверку на плагиат. Исходный текст предоставлю выбранному исполнителю.

Все предложения только сюда. В личку, асю и тп НЕ писать.

Указывайте общую цену за работу. Приоритет меньшей цене. Оплата через СБС.

UPD: Если это критично: можно взять часть проекта.

Сроки не жмут. В день нужно сдавать 1-2 текста.

15 лет назад
Roksalana_DEL
Эльвира 
39 летУзбекистан
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
demona
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 лет назад
$6
15 дней
Отличная работа! Все сделано быстро (раньше срока) и качественно. Учтены все замечания и пожелания. Рекомендую!