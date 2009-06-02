Здравствуйте Сколько будет стоить перевести статью по SEO 7000 зн с английского на русский? литературный перевод прикрепил файл со статьей (текст на картинках переводить не нужно)
Устный последовательный перевод в Москве!
Устный последовательный перевод. Немецкий-русский-немецкий. ГОРОД - МОСКВА. Тематика - ТЕХНИЧЕСКАЯ (станки, приборы). 2 неполных рабочих дня (9-10 июня). Необходимо Ваше портфолио (по возможности - рекомендации, отклики заказчиков, либо описание переведенных проектов). Материалы в помощь будут предоставлены.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $2500
Здравствуйте! Есть потенциальный проект по переводу книги о заболеваниях собак с немецкого языка на русский язык. Проект ориентировочно рассчитан до 2011 г. Знание ветеринарной, в частности, кинологической лексики обязательно. Работа ...Переводы4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Привет Нужно перевести на грамотный английский названия характеристик кондиционера. Список состоит из 54 полей, прикрепил к проекту. Все предложения тут, в личку просьба не писать.Завершен16 лет назад
Прошу указывать цены на 1000 символов без пробелов. СБС.Переводы42 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Требуется скорректировать инструкцию http://www.garmin.com/manuals/1369_OwnersManual.pdf Книжка примерно размера компакт диска Объем - 68 листов (маленьких) или 17 листов А4 Исполнителю вышлю заготовку в CorelDraw Перевод ...Закрыт16 лет назад
Есть заказ на перевод: Направление перевода: исп-рус Ориентировочный объем - 5 стр. Тематика - нефтегаз, разработка месторождений. Текст должен быть сделан хорошим русским языком. Выполнять в Традосе. Для этого ...Переводы1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Нужен человек для составления красивых описаний квартир.Необходимые условия: отличный английский, проживание в Одессе. Вам не нужно будет ходить по объектам. Нужно просто очень хорошо знать город для того, чтобы в описании умело упомянуть близость каких-то ...Переводы6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужно перевести каталог около 300 позиций. В каждой заголовок и описание около 300 символов. Чтобы посмотреть что нужно переводить можно зайти по адресу http://www.buisness.asia/admin логин: test пароль: test123 ...Завершен16 лет назад
Ищу переводчика на постоянную основу. Требуется переводить новости и статьи компьютерной тематики. Приветствуется опыт работы копирайтером или ньюсмейкером.Переводы83 заявкиЗакрыт16 лет назад
Перевести контент сайта www.wline.com.ua (английская версия) PS (указывать стоимость за обьем обязательно!!!)Переводы30 заявокЗакрыт16 лет назад