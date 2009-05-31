Книга о заболеваниях собак DEU-RUS

$2500
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  2. Переводы
Закрыт4 заявки394 просмотра

Здравствуйте!

Есть потенциальный проект по переводу книги о заболеваниях собак с немецкого языка на русский язык. Проект ориентировочно рассчитан до 2011 г.

Знание ветеринарной, в частности, кинологической лексики обязательно. Работа по договору возмездного оказания услуг (статус ИП обязателен для жителей Российской Федерации).

Резюме присылайте по эл. почте на русском языке с указанием Вашей ставки за 1800 знаков с пробелами отдельно за перевод и отдельно за научное редактирование текста.

Чтобы представить себе, о чём книга и насколько она сложна для перевода, перейдите по следующему адресу

http://books.google.ru/books?id=y5SJDcW9PfkC&pg=PA148&lpg=PA148&dq=praktikum+der+hundeklinik&source=bl&ots=KGM2Lv2HeC&sig=w7MsfIRmb6a5yHWpEAws_0PQ7lk&hl=ru&ei=SjMlSrWdAYqO_QaisLjnBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6

P. s. Предложения принимаются как от индивидуальных предпринимателей, так и юридических лиц.

16 лет назад
mazlum
53 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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