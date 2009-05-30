Корректировка инструкции в CorelDraw 17листов А4

$50
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Закрыт19 заявок496 просмотров

Требуется скорректировать инструкцию

http://www.garmin.com/manuals/1369_OwnersManual.pdf

Книжка примерно размера компакт диска

Объем - 68 листов (маленьких) или 17 листов А4

Исполнителю вышлю заготовку в CorelDraw

Перевод нашелся - http://garminych.ru/products_docs/zumo%20500_550.doc

Бюджет $50

CorelDRAW
16 лет назад
AnthonyStealth
Антон 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Freeman-lex
Александр 
42 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$50
7 дней

Заявки фрилансеров

Freeman-lex
Александр 
42 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад

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