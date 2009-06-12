Перевод каталога кухонной техники EN->RU

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен22 заявки521 просмотр

Нужно перевести каталог около 300 позиций.

В каждой заголовок и описание около 300 символов.

Чтобы посмотреть что нужно переводить можно зайти по адресу

http://www.buisness.asia/admin

логин: test

пароль: test123

выбрать слева products->browse

потом выбрать производителя S*i*r*m*a*n

переводить нужно только 2 поля

title и long description

очень много повторяющегося текста, можно копипастить

ВНИМАНИЕ. задержка выплаты до 18 июня

проект срочный, 2 дня

господа, $50 фиксированная ставка, больше нет

16 лет назад
ClusterStudio
Из 
73 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

gav304
44 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$15
10 дней
Сделал все точно как договаривались. Рекомендую.
Все отлично. В случае вопросов - нормальная реакция. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

gav304
44 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Перевод новостей с английского

    Ищу переводчика на постоянную основу. Требуется переводить новости и статьи компьютерной тематики. Приветствуется опыт работы копирайтером или ньюсмейкером.

    Переводы83 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Профессиональный перевод текста для англ аудитории

    Требуется перевод текста промо-направления. Важно соблюсти стилистику автора и передать суть в понятной и доступной форме для носителей языка на их ресурсах. Текст не должен выдавать русского переводчика. Пишите в аську 201610. Срок часов 5-6 ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Перевод прайс-листа с литовского

    Нужен перевод прайс-листа с литовского. сразу пишите цену. прайс во вложенном файле. страницы "перечень" и "zakaz". http://upload.com.ua/get/900878373/ - ссылка на файл

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перевод скрипта

    $10

    Нужно перевести скрипт на русский язык. Цена 10$ и поднятию не подлежит. Оплата после проверки.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Испанский язык, тех. и юридич. док-ия (SP-RU)

    Крупная переводческая компания (WWW.NEOTECH.RU) приглашает к сотрудничеству технических переводчиков с ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА (удаленно). Характер работы: перевод технической и юридической документации с испанского языка. Пожелания к кандидатам: - высшее ...

    Переводынет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перевод RU->EN RU->DE

    Необходим качественный перевод, ориентированный на человека с родным иностранным языком. Оплата - 7$/1000. Заинтересованнаму скину совсем небольшое тестовое задание (был негативный опыт работы на бирже), так как нужно знать уровень. Пишите внизу в каком языке ...

    Переводы40 заявок
    Закрыт
    16 лет назад