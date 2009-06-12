Перевод каталога кухонной техники EN->RU

Нужно перевести каталог около 300 позиций.

В каждой заголовок и описание около 300 символов.

Чтобы посмотреть что нужно переводить можно зайти по адресу

http://www.buisness.asia/admin

логин: test

пароль: test123

выбрать слева products->browse

потом выбрать производителя S*i*r*m*a*n

переводить нужно только 2 поля

title и long description

очень много повторяющегося текста, можно копипастить

ВНИМАНИЕ. задержка выплаты до 18 июня

проект срочный, 2 дня

господа, $50 фиксированная ставка, больше нет