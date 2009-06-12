Ищу переводчика на постоянную основу. Требуется переводить новости и статьи компьютерной тематики. Приветствуется опыт работы копирайтером или ньюсмейкером.
Перевод каталога кухонной техники EN->RU
Нужно перевести каталог около 300 позиций.
В каждой заголовок и описание около 300 символов.
Чтобы посмотреть что нужно переводить можно зайти по адресу
http://www.buisness.asia/admin
логин: test
пароль: test123
выбрать слева products->browse
потом выбрать производителя S*i*r*m*a*n
переводить нужно только 2 поля
title и long description
очень много повторяющегося текста, можно копипастить
ВНИМАНИЕ. задержка выплаты до 18 июня
проект срочный, 2 дня
господа, $50 фиксированная ставка, больше нет
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы83 заявкиЗакрыт16 лет назад
Перевести контент сайта www.wline.com.ua (английская версия) PS (указывать стоимость за обьем обязательно!!!)Переводы30 заявокЗакрыт16 лет назад
Для перевода юридической документации требуется переводчик испанского языка. Для связи используйте icq 270-200-940.Переводы2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Требуется перевод текста промо-направления. Важно соблюсти стилистику автора и передать суть в понятной и доступной форме для носителей языка на их ресурсах. Текст не должен выдавать русского переводчика. Пишите в аську 201610. Срок часов 5-6 ...Завершен16 лет назад
Здравствуйте! Необходимо качественно перевести четыре строчки. Жду ваших предложений. Документ во вложении.Переводы2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Добрый час. Требуется перевод аннотаций к фильмам для взрослых. Примерное кол-во около 1000. Одна аннотация примерно 200-500 знаков.Завершен16 лет назад
Нужен перевод прайс-листа с литовского. сразу пишите цену. прайс во вложенном файле. страницы "перечень" и "zakaz". http://upload.com.ua/get/900878373/ - ссылка на файлПереводы4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $10
Нужно перевести скрипт на русский язык. Цена 10$ и поднятию не подлежит. Оплата после проверки.Завершен16 лет назад
Крупная переводческая компания (WWW.NEOTECH.RU) приглашает к сотрудничеству технических переводчиков с ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА (удаленно). Характер работы: перевод технической и юридической документации с испанского языка. Пожелания к кандидатам: - высшее ...Переводынет заявокЗакрыт16 лет назад
Необходим качественный перевод, ориентированный на человека с родным иностранным языком. Оплата - 7$/1000. Заинтересованнаму скину совсем небольшое тестовое задание (был негативный опыт работы на бирже), так как нужно знать уровень. Пишите внизу в каком языке ...Переводы40 заявокЗакрыт16 лет назад