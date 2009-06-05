Требуется перевод (испанский язык)

Очень добросовестный исполнитель. Работает по четко наработанной схеме, чувствуется профессионализм, всегда на связи и готова ответить на любые вопросы. Выполнила работу к поставленному сроку, перевод выполнен на 5+. Спасибо за работу и оперативность, Ирина! буду обращаться снова)