Требуется перевод (испанский язык)

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Завершен8 заявок238 просмотров

Для перевода юридической документации требуется переводчик испанского языка. Для связи используйте icq 270-200-940.

16 лет назад
pink_lily
Гузель 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранные исполнители

Akzhilan
Irina Saratova 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад
$6
1 день
Очень добросовестный исполнитель. Работает по четко наработанной схеме, чувствуется профессионализм, всегда на связи и готова ответить на любые вопросы. Выполнила работу к поставленному сроку, перевод выполнен на 5+. Спасибо за работу и оперативность, Ирина! буду обращаться снова)
Гузель - отличный заказчик! Четко обозначила, что требуется сделать, быстро ответила на возникшие вопросы, приняла выполненный заказ и оплатила согласно договоренности! Была очень рада такому сотрудничеству и надеюсь на дальнейшее!!! Спасибо, Гузель! :-)
Dilya
40 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
16 лет назад
$83
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Akzhilan
Irina Saratova 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад
Dilya
40 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
16 лет назад

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