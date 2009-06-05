Требуется перевод текста промо-направления. Важно соблюсти стилистику автора и передать суть в понятной и доступной форме для носителей языка на их ресурсах. Текст не должен выдавать русского переводчика. Пишите в аську 201610. Срок часов 5-6 ...
Требуется перевод (испанский язык)
Для перевода юридической документации требуется переводчик испанского языка. Для связи используйте icq 270-200-940.
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