Перевод RU->EN RU->DE

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Закрыт40 заявок547 просмотров

Необходим качественный перевод, ориентированный на человека с родным иностранным языком. Оплата - 7$/1000. Заинтересованнаму скину совсем небольшое тестовое задание (был негативный опыт работы на бирже), так как нужно знать уровень. Пишите внизу в каком языке вы профи.

16 лет назад
karina_titova
Karina 
60 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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