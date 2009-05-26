Перевод RU->EN RU->DE

Необходим качественный перевод, ориентированный на человека с родным иностранным языком. Оплата - 7$/1000. Заинтересованнаму скину совсем небольшое тестовое задание (был негативный опыт работы на бирже), так как нужно знать уровень. Пишите внизу в каком языке вы профи.