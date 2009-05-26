Нужен перевод для языковых файлов скрипта. С английского соответственно на русский. ---------- Пример из файла: AdvancedSearch = "Advanced Search" QuickSearchProducts = "Products" QuickSearchNoImage = "NO IMAGE" QuickSearchViewAll = "View ...
Перевод сайта на немецкий
Нужен качественный перевод сайта на немецкий, сайт небольшой, в сумме все тексты - около 4000 знаков.
Обязателен опыт подобных работ.
В заявках жду от вас:
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