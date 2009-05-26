Перевод сайта на немецкий

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Закрыт11 заявок246 просмотров

Нужен качественный перевод сайта на немецкий, сайт небольшой, в сумме все тексты - около 4000 знаков.

Обязателен опыт подобных работ.

В заявках жду от вас:

- сроки

- сумму

- в приват - примеры

16 лет назад
afran
Роман 
41 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

zoisha
Зоя 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
6 отзывов(-1)
16 лет назад
$24
2 дня

Заявки фрилансеров

zoisha
Зоя 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
6 отзывов(-1)
16 лет назад