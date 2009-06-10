Проверка сайта на английском языке+полный креатив

Перевод выполнен в срок и качественно не смотря на сложность работы, задача состояла в том что-бы отредактировать простой Английском на более высокий ,были найдены и исправлены грамматические ошибки и в конце всё задание было переведено на русский. Буду в дальнейшем пользоваться услугами Светланы остался очень доволен проделанной работой !!!