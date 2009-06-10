Проверка сайта на английском языке+полный креатив

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Завершен17 заявок368 просмотров

Добрый вечер уважаемые фрилансеры!

Есть сайт который находится в разработке и дошёл до той стадии разработки что нужно полностью разработать исправить ошибки право-писания и сделать профессиональный выглядящий сайт на английском языке....довести сайт до ума именно с текстовой стороны !!!

требования :

английский на очень высоком уровне !

умение писание статей и правил на английском как на родном..

остальное при переписке

16 лет назад
grabichev
Андрей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

NobodyMM
Mm 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 отзывов
16 лет назад
$10
2 дня
Перевод выполнен в срок и качественно не смотря на сложность работы, задача состояла в том что-бы отредактировать простой Английском на более высокий ,были найдены и исправлены грамматические ошибки и в конце всё задание было переведено на русский. Буду в дальнейшем пользоваться услугами Светланы остался очень доволен проделанной работой !!!
Замечательный заказчик. терпеливо отнесся к освоению мной программы. толково отвечал на вопросы. интересный заказ. своевременная оплата.буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

NobodyMM
Mm 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 отзывов
16 лет назад

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