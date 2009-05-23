Надо перевести английскую версию сайта www.spipmedia.net на русский язык. Это пользовательская инструкция к CMS SPIP. Перевод надо будет вбить в админке сайта, но это обсуждаемо. С переводом определений/терминов/понятий - помогу. Проект не ...
Перевод
Срочно требуеется переводчица для работы в Цюрихе со знанием английского в совершенстве и немецкого как второго языка с действующей шенгенской визой.
з.п. 1500 у.е.
для контакта Ольга тел. +7 916 7198613 Москва
Заявки фрилансеров
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