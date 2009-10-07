Перевод сайта

Надо перевести английскую версию сайта www.spipmedia.net на русский язык. Это пользовательская инструкция к CMS SPIP. Перевод надо будет вбить в админке сайта, но это обсуждаемо. С переводом определений/терминов/понятий - помогу.

Проект не коммерческий, поэтому заоблачные цены не предлагать. Сроки не горят.

Оплата возможна по частям - по мере выполнения работы. При выборе исполнителя - цена на первом месте, сроки на втором.

Сроки и стоимость оставляйте в проекте.