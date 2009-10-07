Нужно качественно перевести на испанский язык технический текст (руководство по эксплуатации). Устройство для вентиляции. 10 страниц (около18000 знаков с пробелами), формат pdf. На вторник. Прошу делать предложения только ...
Перевод сайта
Надо перевести английскую версию сайта www.spipmedia.net на русский язык. Это пользовательская инструкция к CMS SPIP. Перевод надо будет вбить в админке сайта, но это обсуждаемо. С переводом определений/терминов/понятий - помогу.
Проект не коммерческий, поэтому заоблачные цены не предлагать. Сроки не горят.
Оплата возможна по частям - по мере выполнения работы. При выборе исполнителя - цена на первом месте, сроки на втором.
Сроки и стоимость оставляйте в проекте.
Выбранный исполнитель
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