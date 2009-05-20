Перевод новостей с англ.

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Закрыт70 заявок785 просмотров

Есть потребность в переводе новостных англоязычных сайтов.

В день надо по 2-3 новости (а может даже и больше) символов по 500... Тематику и откуда брать - скажу после.

Указывайте пожалуйста Вашу цену!

16 лет назад
tigraz
45 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

chaosmagic
Татьяна 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
16 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

chaosmagic
Татьяна 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
16 лет назад