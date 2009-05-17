Перевод с укр. на португальский с нотар.заверением

$19
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Закрыт1 заявка158 просмотров

Нужно перевести 5 небольших документов с украинского на португальский. Обязательно: переводчик должен иметь право нотариальной подписи и опыт таких переводов, находиться в Киеве.

Оплата: 150 грн.

16 лет назад
Communic_Company
Виктория 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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