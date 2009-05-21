Перевод статей для gambling тематики (rus > eng)

Требуется качественный, грамотный перевод нескольких статей с правилами игр (покер, крэпс, баккара и др).

Предпочтение будет отдаваться тем, кто работал с данной тематикой.

Тест присылайте в личку.

=== тест ===

Перед началом игры участники делают обязательные ставки анте в банк. В версиях стад-покера общих карт не существует.

После того, как игрокам сдают их закрытые карты, начинаются ставки втемную.

Первым вскрывает свои карты игрок, который последним делал или поднимал ставку в последнем круге торговли.

Игрок имеет право делать ставки как на одном, так и на нескольких боксах.

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