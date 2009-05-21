Перевод статей для gambling тематики (rus > eng)

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Завершен8 заявок456 просмотров

Требуется качественный, грамотный перевод нескольких статей с правилами игр (покер, крэпс, баккара и др).

Предпочтение будет отдаваться тем, кто работал с данной тематикой.

Тест присылайте в личку.

=== тест ===

Перед началом игры участники делают обязательные ставки анте в банк. В версиях стад-покера общих карт не существует.

После того, как игрокам сдают их закрытые карты, начинаются ставки втемную.

Первым вскрывает свои карты игрок, который последним делал или поднимал ставку в последнем круге торговли.

Игрок имеет право делать ставки как на одном, так и на нескольких боксах.

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16 лет назад
Altraffica
Егор 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Katuksa
33 года
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
16 лет назад
$6
1 день
Катерина выполнила работу в срок и грамотно: носители языка при проверке работы не смогли что-либо добавить и не имели замечаний. В тематике разбирается. Мы очень довольны, что остановили свой выбор на Катерине.

Заявки фрилансеров

Katuksa
33 года
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
16 лет назад

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