Англ. > рус. Фототематика.

Здравствуйте. Нужен хороший переводчик, который ОБЯЗАТЕЛЬНО РАЗБИРАЕТСЯ В ФОТОГРАФИИ.

Нужно перевести обзоры фототехники с сайта http://www.photozone.de/reviews (Canon EOS (Full Format) Lens Tests и ниже все объективы до конца стр.).

Надеюсь на понимание. Не будем тратить время друг друга...

Оплата WM. Предпочтение цене и качеству (за плохую работу я вообще платить не буду, мне такая не нужна).

Если Вы уверены в своих силах, то я буду безумно рад сотрудничать.

Все с "5$ за 1000 знаков" типа второго отписавшегося идут в следующий проект. Это объемная работа, которая расчитана на среднего специалиста с акцентом на количество.

ОБНОВЛЕНИЕ: Указывайте марку объективов и цену за комплект обзоров от неё (например Nikkor или Tamron).

Бюджет: ~600$.