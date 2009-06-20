Англ. > рус. Фототематика.

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен21 заявка784 просмотра

Здравствуйте. Нужен хороший переводчик, который ОБЯЗАТЕЛЬНО РАЗБИРАЕТСЯ В ФОТОГРАФИИ.

Нужно перевести обзоры фототехники с сайта http://www.photozone.de/reviews (Canon EOS (Full Format) Lens Tests и ниже все объективы до конца стр.).

Надеюсь на понимание. Не будем тратить время друг друга...

Оплата WM. Предпочтение цене и качеству (за плохую работу я вообще платить не буду, мне такая не нужна).

Если Вы уверены в своих силах, то я буду безумно рад сотрудничать.

Все с "5$ за 1000 знаков" типа второго отписавшегося идут в следующий проект. Это объемная работа, которая расчитана на среднего специалиста с акцентом на количество.

ОБНОВЛЕНИЕ: Указывайте марку объективов и цену за комплект обзоров от неё (например Nikkor или Tamron).

Бюджет: ~600$.

16 лет назад
wildennn
34 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

operator2008
Татьяна 
42 года
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$1000
21 день
Довольно оперативная работа и доходчивое объяснение деталей. Успешное окончание сотрудничества. Спасибо.
Очень хороший заказчк. Толково объяснял задание, строго придерживался поэтапного графика выплат, приято было посотрудничать.

Заявки фрилансеров

operator2008
Татьяна 
42 года
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад

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