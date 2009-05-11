Здравствуйте. Нужен хороший переводчик, который ОБЯЗАТЕЛЬНО РАЗБИРАЕТСЯ В ФОТОГРАФИИ. Нужно перевести обзоры фототехники с сайта http://www.photozone.de/reviews (Canon EOS (Full Format) Lens Tests и ниже все объективы до конца стр.). Надеюсь на понимание. Не ...
Перевод рус. > англ. и рус. > франц.
Нужен качественный перевод. Машинный перевод исключен.
около 2000 симв. русс. > англ.
500 симв. русс. > франц.
Вышлите Ваши предложения по цене.
Оплата наличными в Киеве предпочтительнее, но возможны и др. варианты.
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