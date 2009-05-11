Перевод рус. > англ. и рус. > франц.

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Закрыт26 заявок407 просмотров

Нужен качественный перевод. Машинный перевод исключен.

около 2000 симв. русс. > англ.

500 симв. русс. > франц.

Вышлите Ваши предложения по цене.

Оплата наличными в Киеве предпочтительнее, но возможны и др. варианты.

16 лет назад
st1234
50 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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