Анг-фра, анг-исп, нем-исп перевод, электротехника

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен2 заявки213 просмотров

Перевести тексты электротехнической направленности с вышеуказанных языков на нижеуказанные языки.

Образец:

The cam discs used were specially designed for this motor cable reel. Should it later during operation occur that other switching times are require the cam discs can also be replace individually so that the effective cam angle is increased resp. decreased.

Первичный критерий - высокое качество перевода (предпочтительно, нейтив спикеры). Вторичный критерий - цена. Начальная цена 7 евро за 1800 знаков с пробелами (цифры, традос-повторения идут в счёт), при прочих равных будет выбран исполнитель, предложивший меньшую цену.

Подробные резюме, образцы работ соответствующие запрашиваемым направлениям и тематике перевода (или работающие ссылки на оные) прошу присылать на 2147500@gmailТОЧКАcom до 19:00 МСК сегодня.

UPD: Если есть англо-немцо-испанцы, ещё лучше, посколько два файла (анг и нем) подозрительно похожи.

16 лет назад
jalanajak
Шамиль 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

annamrs
Анна 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
36 отзывов(-1)
16 лет назад
$4
2 дня
Работа по переводу документов электротехнической направленности с английского на французский выполнена качественно и в срок. Выполнено требование по качеству перевода на уровне носителя языка.

Заявки фрилансеров

annamrs
Анна 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
36 отзывов(-1)
16 лет назад

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