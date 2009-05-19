Описание программного обеспечения (ru to en)

Ирина выполнила порученное задание раньше установленного срока, это плюс ей как исполнителю. Я получил качественный перевод - это второй плюс Ирине как профессионалу своего дела. Пообщался с приятным человеком - это третий плюс ей как человеку. Если быть кратким, то работой полностью доволен, Ирина - ответственный и профессиональный переводчик.