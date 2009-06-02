Переводы rus-eng, eng-rus / регулярно

Заинтересована в регулярном/постоянном сотрудничестве. Работа заключается в переводе материала с русского на английский по тематике гэмблинг (gambling). Это включает перевод правил, стратегий, видов ставок разных азартных игр (покер, рулетка, блекджек, игровые автоматы и др).

Главные требования:

- ГРАМОТНЫЙ английский;

- хорошее знание тематики гэмблинг (разных терминов, определений и т.д.);

- ответственность, умение вникать в некоторые аспекты тематики (читать дополнительные материалы, изучать правила игр, стратегии);

- выполнение работы в срок;

Расценки:

$3 за 1к без пробелов.

Рассматривать буду предложения тех, кто прислал мне тестовую работу.

Тестовую работу (в приложении) присылать в личку. (тестовая работа очень маленькая – 57 слов).