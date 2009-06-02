Требуется качественный, грамотный перевод нескольких статей с правилами игр (покер, крэпс, баккара и др). Предпочтение будет отдаваться тем, кто работал с данной тематикой. Тест присылайте в личку. === ...
Переводы rus-eng, eng-rus / регулярно
Заинтересована в регулярном/постоянном сотрудничестве. Работа заключается в переводе материала с русского на английский по тематике гэмблинг (gambling). Это включает перевод правил, стратегий, видов ставок разных азартных игр (покер, рулетка, блекджек, игровые автоматы и др).
Главные требования:
- ГРАМОТНЫЙ английский;
- хорошее знание тематики гэмблинг (разных терминов, определений и т.д.);
- ответственность, умение вникать в некоторые аспекты тематики (читать дополнительные материалы, изучать правила игр, стратегии);
- выполнение работы в срок;
Расценки:
$3 за 1к без пробелов.
Рассматривать буду предложения тех, кто прислал мне тестовую работу.
Тестовую работу (в приложении) присылать в личку. (тестовая работа очень маленькая – 57 слов).
Выбранный исполнитель
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