Технический перевод ES-RU

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Закрыт6 заявок228 просмотров

Текст о нормах безопасности на производстве.

96300 символов с пробелами

Цена 4 у.е. за 1800 знаков с пробелами.

В приложении — пример текста.

16 лет назад
elenaadler
125 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Natella_
42 года
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 лет назад
$1
5 дней

Заявки фрилансеров

Natella_
42 года
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 лет назад

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