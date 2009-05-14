Корректура текстов на испанском языке

Срочно требуется корректор текстов на испанском языке для вычитки переводов для справочного издания (путеводитель, 56 полос). Тематика текстов: достопримечательности + справочная информация о Москве. Русские исходники текстов предоставляются. Схема работы: тексты отправляются в формате Word, либо верстка в pdf, либо правка вносится исполнителем в бумажную распечатку издания. Высылается тестовое задание. Обязателен опыт подобной работы. Оплата по договоренности. Заказчик: московское издательство.