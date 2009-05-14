Корректура текстов на испанском языке

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт4 заявки200 просмотров

Срочно требуется корректор текстов на испанском языке для вычитки переводов для справочного издания (путеводитель, 56 полос). Тематика текстов: достопримечательности + справочная информация о Москве. Русские исходники текстов предоставляются. Схема работы: тексты отправляются в формате Word, либо верстка в pdf, либо правка вносится исполнителем в бумажную распечатку издания. Высылается тестовое задание. Обязателен опыт подобной работы. Оплата по договоренности. Заказчик: московское издательство.

16 лет назад
Yulia_kha
Юлия 
50 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Русифицировать темплейт скрипта

    Необходимо перевести темплейты (на smarty) видео-портала с английского на русский. Глянуть темплейт можно здесь: http://tinyurl.com/oon9ae . Ищу переводчика с портфолио, грамотным русским и опытом русификации темплейтов...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Перевод рекламных роликов с английского

    Необходимо перевести несколько рекламных роликов с английского на русския язык. Перевод необходимо оформить в виде Word-документа (оригинальный текст и текст перевода, группировка текста по предложениям). Тематика перевода - использование технологии pick-by-voice на промышленных ...

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Технический перевод ES-RU

    Текст о нормах безопасности на производстве. 96300 символов с пробелами Цена 4 у.е. за 1800 знаков с пробелами. В приложении — пример текста.

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Описание программного обеспечения (ru to en)

    $50

    Объем текста 7-9 страниц. Текст представляет собой описание программного обеспечения. В предложениях указывайте цену за страницу перевода. Срок исполнения - не более 2 дней с момента начала работы.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Переводы rus-eng, eng-rus / регулярно

    Заинтересована в регулярном/постоянном сотрудничестве. Работа заключается в переводе материала с русского на английский по тематике гэмблинг (gambling). Это включает перевод правил, стратегий, видов ставок разных азартных игр (покер, рулетка, блекджек, игровые автоматы и др). ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Перевод статей для gambling тематики (rus > eng)

    Требуется качественный, грамотный перевод нескольких статей с правилами игр (покер, крэпс, баккара и др). Предпочтение будет отдаваться тем, кто работал с данной тематикой. Тест присылайте в личку. === ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Англ. - рус. переводы

    $500

    Компании требуются переводчики-фрилансеры (направления перевода - English-Russian) Требования: 1. Хорошее знание английского языка. 2. Внимательность. 3. Исполнительность. Жду резюме и запрос на тест (процедура неоплачиваемая). [email protected]

    Переводы18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Устный перевод в Вел. Новгороде Англ.-Рус.-Англ.

    Англ-Рус-Англ пара. Устный последовательный перевод всего проекта. ТОЛЬКО ЖИТЕЛИ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА! Проект на 3 мес. , каждый день. 5-дневка, 8 раб. часов. Оплата - почасовка. Переводы в процессе переговоров, монтажа, наладки и запуска воздухоочистительного оборудования

    Переводынет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перевод на англ.

    Перевести текст на английский 1 стр Предложения оставлять только здесь.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад