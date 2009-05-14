Перевод рекламных роликов с английского

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Закрыт1 заявка313 просмотров

Необходимо перевести несколько рекламных роликов с английского на русския язык.

Перевод необходимо оформить в виде Word-документа (оригинальный текст и текст перевода, группировка текста по предложениям).

Тематика перевода - использование технологии pick-by-voice на промышленных складах.

Пример ролика: http://www.youtube.com/watch?v=lPEw2oiU-Rc

Общее количество роликов для перевода: около 10

Оплата: из расчета 10$ за каждую страницу (1800 символов русского текста).

Срок выполнения: 5 рабочих дней или меньше

Выбор подрядчика: оценка пробного перевода с 1 по 52 секунду тестового примера.

Критерий выбора: оценивается качество перевода и качество подготовки Word-документа.

16 лет назад
Perepechin
Александр 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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