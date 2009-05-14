Перевод рекламных роликов с английского

Молодой, динамично развивающей компании требуются переводчики En-Ru. Тематика перевода - компьютерное программное обеспечение; в перспективе, возможно, прибавится рерайт и написание статей для сайтов на английском языке. Заинтересованы как в опытным переводчиках, так и ...