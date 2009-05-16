Срочно требуется корректор текстов на испанском языке для вычитки переводов для справочного издания (путеводитель, 56 полос). Тематика текстов: достопримечательности + справочная информация о Москве. Русские исходники текстов предоставляются. Схема работы: тексты отправляются в формате Word, ...
Переводы статей
Требуется переводчик для перевода научно-популярных статей различного объема по авиационной тематике с англ. на русский.
Прошу указать стоимость работы, готовность к постоянному сотрудничеству.
Будет выбрано несколько претендентов, которым будут высланы тестовые оплачиваемые задания.
Оплата - ВМ.
Особое преимущество - имеющим опыт и соответствующие отзывы.
ЗЫ Машинный перевод исключен, я сам так умею.
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