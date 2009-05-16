Переводы статей

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Закрыт60 заявок947 просмотров

Требуется переводчик для перевода научно-популярных статей различного объема по авиационной тематике с англ. на русский.

Прошу указать стоимость работы, готовность к постоянному сотрудничеству.

Будет выбрано несколько претендентов, которым будут высланы тестовые оплачиваемые задания.

Оплата - ВМ.

Особое преимущество - имеющим опыт и соответствующие отзывы.

ЗЫ Машинный перевод исключен, я сам так умею.

16 лет назад
MTF
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

baluyev
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$3
1 день

Заявки фрилансеров

baluyev
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад

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