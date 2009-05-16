Переводы статей

Требуется переводчик для перевода научно-популярных статей различного объема по авиационной тематике с англ. на русский.

Прошу указать стоимость работы, готовность к постоянному сотрудничеству.

Будет выбрано несколько претендентов, которым будут высланы тестовые оплачиваемые задания.

Оплата - ВМ.

Особое преимущество - имеющим опыт и соответствующие отзывы.

ЗЫ Машинный перевод исключен, я сам так умею.