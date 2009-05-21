Эссе на англ. языке (приватно для Мария Сометти)

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Завершен3 заявки175 просмотров

Эссе на английском языке по предмету "Менеджмент". (приватно для Мария Сометти)

16 лет назад
afran
Роман 
41 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

MariaMj
Мария 
37 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
$15
1 день
Мария справилась на 5 по пятибальной шкале, на 10-ть по десятибально, вобщем - на 100% :) Работаем уже не первый и не третий раз - всегда точно в тему, точно в срок! УВЕРЕН, что буду обращаться еще!
Всегда плодотворное, взаимовыгодное сотрудничество. Один из заказчиков, с которым приятно общаться. Успехов вам!

Заявки фрилансеров

MariaMj
Мария 
37 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад

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