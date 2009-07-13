Перевод книги с английского на русский

Требуется качественно перевести художественную книгу объемом около 350 000 печатных знаков (включая пробелы) (около 61000 слов).

Исходный текст - PDF. В переводе нужно сохранить форматирование и сноски. Результат должен быть в виде DOC-файла.

В художественном тексте есть некоторое количество фрагментов с медицинским уклоном.

Срок исполнения - 1 месяц.

В приложении - выдержка из текста книги для оценки сложности задания.

Жду ваших предложений с расценками (в USD или UAH) и информацией о себе.

На те предложения, которые заинтересуют, отвечу с просьбой сделать пробный перевод текста из приложения - для оценки уровня переводчика. (это не оплачивается).

По результатам оценки теста и предложенных условий будет выбран исполнитель для перевода книги.

С уважением.

PS на текущий момент в связи с переговорами с одним из издательств сроки начала работы над переводом сдвигаются на 2 недели.

Благодарю всех, кто прислал свои предложения и тестовые переводы! Постараюсь всем ответить.

Как только ситуация со сроками прояснится - сообщу здесь...