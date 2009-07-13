Перевод книги с английского на русский

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Завершен31 заявка1763 просмотра

Требуется качественно перевести художественную книгу объемом около 350 000 печатных знаков (включая пробелы) (около 61000 слов).

Исходный текст - PDF. В переводе нужно сохранить форматирование и сноски. Результат должен быть в виде DOC-файла.

В художественном тексте есть некоторое количество фрагментов с медицинским уклоном.

Срок исполнения - 1 месяц.

В приложении - выдержка из текста книги для оценки сложности задания.

Жду ваших предложений с расценками (в USD или UAH) и информацией о себе.

На те предложения, которые заинтересуют, отвечу с просьбой сделать пробный перевод текста из приложения - для оценки уровня переводчика. (это не оплачивается).

По результатам оценки теста и предложенных условий будет выбран исполнитель для перевода книги.

С уважением.

PS на текущий момент в связи с переговорами с одним из издательств сроки начала работы над переводом сдвигаются на 2 недели.

Благодарю всех, кто прислал свои предложения и тестовые переводы! Постараюсь всем ответить.

Как только ситуация со сроками прояснится - сообщу здесь...

16 лет назад
gvvua
51 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

ludmila-pr
Людмила 
57 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад
$300
30 дней
Большое спасибо Людмиле за отличную работу по переводу книги! Быстро и качественно. Все замечания и уточнения учитывались сразу же. Очень доволен сотрудничеством.
Очень четкое ТЗ, очень приятное общение, немедленная оплата. Замечательный заказчик.

Заявки фрилансеров

ludmila-pr
Людмила 
57 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад

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