Перевод с нем на рус.

Требуется переводчик для перевода научно-популярных статей различного объема по авиационной тематике с англ. на русский. Прошу указать стоимость работы, готовность к постоянному сотрудничеству. Будет выбрано несколько претендентов, которым будут высланы тестовые оплачиваемые задания. ...