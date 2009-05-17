Нужно перевести 5 небольших документов с украинского на португальский. Обязательно: переводчик должен иметь право нотариальной подписи и опыт таких переводов, находиться в Киеве. Оплата: 150 грн.
Перевод c иврита
Нужно превести иврит - 2 страницы!
Заявки фрилансеров
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