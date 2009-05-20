Крупная переводческая компания (WWW.NEOTECH.RU) приглашает к сотрудничеству технических переводчиков с АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (удаленно). Характер работы: перевод документации по строительству нефтегазовых комплексов и по нефтеперерабатывающему оборудованию. Пожелания к кандидатам: ...
Срочный перевод до 20-00 ПО МСК с немецкого!
Нужен срочный перевод 40 страниц 900-1300 знаков до 20-00 по МСК!!!!!!!
оплата возможно налом в Москве!
1 страница (900-1300знаков без пробелов) - 110р. СРОЧНО!!!!!
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