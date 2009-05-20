Срочный перевод до 20-00 ПО МСК с немецкого!

Исполнитель пропал во время срочного заказа. по телефонам на свящь не выходил, по аське тоже. сделал 1/10 заказа и вышел из интернет под предлогом "в туалет" и так и не появлялся. Из-за него пострадал очень сильно и сорвал проект. НЕ РЕКОМЕНДУЮ! Качество перевода с технического - плохое. Либо программный перевод, либо студенческий!