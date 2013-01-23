День добрый! Необходим логотип в "японском-восточном" стиле для компании, которая занимается поставкой продуктов питания. Надо три варианта: 1. рисованный образ девушки; 2. в названии есть буква "М" её стилизовать как горы; 3. Просто название в яп.стиле, но ...
- $120Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
День добрый! Необходимо комплексное продвижение (без контекстной рекламы!) сайта (после переделки) в Яндексе и Гугле. Выход в топ10. Тематика: гостиницы. Старый вариант (пока рабочий) - rags-hotelточкаru . Новый: rags.876точкаru . Домен будет старым! Прошу озвучить конкретную стоимость и срок!Поисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $30
День добрый! Есть верстка сайта в html (главная + 4-5 разделов (всего 5-6 страниц)). Необходимо натянуть на WP и добавить форму заказа с отправкой на email. Срок: 4-5 днейСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
День добрый! Необходим сайт "под ключ", оптимизированный для дальнейшей раскрутки. Тематика: гостиничный бизнес - 3 гостиницы с дальнейшем добавлением новых. 1. Система с возможностью лёгкого администрирования: добавление гостиницы, номеров, фотографий, цен, новостей, акций. 2. Система бронирования и предоплаты заказа ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Необходимы две несложные листовки в одном стиле. На каждой 3-4 фото + 3D модель водопроводной трубы. Есть листовка, которая нравится заказчику. Необходимо сделать до 18.01!Завершен9 лет назад
- $100
День добрый! Необходимо доработать логотип (есть набросок) и сделать пару своих вариантов (тема:мясо) + дизайн упаковки (коробки) и наклейки. Есть примеры забугорных конкурентов... Сроки: к лого можно приступать сейчас (варианты нужны до 16-17.05). Дальше - доработка. После утверждения ...Дизайн продукции23 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $20
День добрый! Необходим дизайн Сертификата для вручения. А4 под цифру (возможно под шелкуху, в зависимости от утвержденного макета). Требуется 3–5 вариантов. Из клипартов не брать! PS. Это не Конкурс! Задание только для выбранного Исполнителя.Завершен10 лет назад
День добрый! Необходимо срочно отретушировать фотографию (портрет): сделать из ч/б цветную. Срок: до 18.05.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $35
Необходимо сделать дизайн этикетки для рыбной консервы. 3 варианта. Лого и инфо дам. Готовый вариант необходим в cdr! Денег не много, но и претензий особо не будет :)Дизайн продукции1 исполнительЗавершен11 лет назад
День добрый! Необходимо создать внешний вид (только внешний вид, на свое усмотрение! Внутренности делать не надо :) см. пример.) логистического терминала (наподобие DHL, EMS и т.п.) с дебаркадерами, машинками, забором, деревьями и т.п. и встроить его ...3D-графика1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо продвинуть сайт Автосервиса (приоритет - статьи). Выдвинуть в ТОП10. Сайт с 2009 года. Продвигался на форумах. Запросы: сервис mitsubishi сервис chevrolet ремонт mitsubishi ремонт chevrolet запчасти mitsubishi запчасти chevrolet сервис aveo сервис lancer ремонт lancer ремонт aveo запчасти lancer запчасти aveo. Просьба указать стоимость в месяц и необходимое ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен12 лет назад
День добрый! Необходимо сделать дизайн упаковки (размеры и развертка есть) для продуктов из мяса. Требуется 2-3 варианта с доработкой только одного! :) Срок: эскизы до 10.04! доработка до 13.04. В предложениях, большая просьба, указывайте цену!Завершен13 лет назад
Добрый день! Есть сайт с CMS XS2. Есть каталог товаров. Надо сделать скрипт выбора вывода сортировки товаров по артикулу/по названию. Либо просто сделать вывод по алфавиту-по названию. В предложениях указывайте цену и сроки.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $250
День добрый всем! Есть компания, занимается поставками продуктов питания (от мяса до замороженного хлеба :). Надо подготовить обложку и модульную сетку для ежегодного каталога продукции. Есть три задумки (скажу исполнителю ;), которые хотелось бы воплотить, +хотелось бы что-то ...Завершен13 лет назад
День добрый! Есть заказчик, занимается мясом :) Надо сделать модуль для книги (предложить пару вариантов). Пример вёрстки книги дам. Надо, чтобы модуль входил в концепцию издания. Сделать надо сегодня!!!Верстка полиграфии7 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть сайт. Работает уже давно. На html, статичный. Посвящен производству продуктов питания. Есть раздел – "заказные торты". Надо вывести на 1 страницу яндекса именно по этому запросу "заказные торты". Интересует цена вопроса (реальная) и срок исполнения. Если есть ...Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт13 лет назад
День добрый! Есть сложный заказчик, которому понадобилось сменить этикетку для тортов. Надо сделать две этикетки: 1. "Пустышка" с возможностью допечатывания информации. 2. Этикетка под конкретный вид тортов. Укажите цену и срок, за которые вы сделаете. Да... Желательно сделать ...Завершен13 лет назад
Задача: Есть каталог товаров на XS2™ и есть обновлённый прайс-лист. Надо импортировать новый прайс (артикул остаётся - остальное всё меняется), при этом не удалив привязку фотографий товаров к артикулам. Пожалуйста в предложениях указывайте цену и сроки.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть компания, занимающаяся сахаром и мукой. Надо сделать логотип (предложить несколько вариантов как на русском, так и латиницей), да и вообще в задаче весь фирменный стиль: лого, визитка, бланк, папка, конверт. Основное - лого! Если ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $700
Есть уже работающий сайт (новости, статьи, каталог фирм, баннерокрутилка, фотогалерея). Надо: 1. натянуть на старый дизайн новую смс. 2. Внести новый функционал (метатеги для каждой статьи, привязку к тегам и т.п.). 3. Обязательно удобная и известная гибкая CMS для ...Системы управления (CMS)20 заявокЗакрыт14 лет назад