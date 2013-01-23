tigraz

Алексей tigraz

 
44 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Логотип в восточном стиле. Срочно

    $120

    День добрый! Необходим логотип в "японском-восточном" стиле для компании, которая занимается поставкой продуктов питания. Надо три варианта: 1. рисованный образ девушки; 2. в названии есть буква "М" её стилизовать как горы; 3. Просто название в яп.стиле, но ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Продвижение сайта гостиницы

    День добрый! Необходимо комплексное продвижение (без контекстной рекламы!) сайта (после переделки) в Яндексе и Гугле. Выход в топ10. Тематика: гостиницы. Старый вариант (пока рабочий) - rags-hotelточкаru . Новый: rags.876точкаru . Домен будет старым! Прошу озвучить конкретную стоимость и срок!

    Поисковые системы (SEO)23 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт гостиницы

    День добрый! Необходим сайт "под ключ", оптимизированный для дальнейшей раскрутки. Тематика: гостиничный бизнес - 3 гостиницы с дальнейшем добавлением новых. 1. Система с возможностью лёгкого администрирования: добавление гостиницы, номеров, фотографий, цен, новостей, акций. 2. Система бронирования и предоплаты заказа ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • 2 листовки (с лёгким 3D)

    Необходимы две несложные листовки в одном стиле. На каждой 3-4 фото + 3D модель водопроводной трубы. Есть листовка, которая нравится заказчику. Необходимо сделать до 18.01!

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Лого и упаковка

    $100

    День добрый! Необходимо доработать логотип (есть набросок) и сделать пару своих вариантов (тема:мясо) + дизайн упаковки (коробки) и наклейки. Есть примеры забугорных конкурентов... Сроки: к лого можно приступать сейчас (варианты нужны до 16-17.05). Дальше - доработка. После утверждения ...

    Дизайн продукции23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн сертификата

    $20

    День добрый! Необходим дизайн Сертификата для вручения. А4 под цифру (возможно под шелкуху, в зависимости от утвержденного макета). Требуется 3–5 вариантов. Из клипартов не брать! PS. Это не Конкурс! Задание только для выбранного Исполнителя.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн этикетки

    $35

    Необходимо сделать дизайн этикетки для рыбной консервы. 3 варианта. Лого и инфо дам. Готовый вариант необходим в cdr! Денег не много, но и претензий особо не будет :)

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Модель логистического терминала

    День добрый! Необходимо создать внешний вид (только внешний вид, на свое усмотрение! Внутренности делать не надо :) см. пример.) логистического терминала (наподобие DHL, EMS и т.п.) с дебаркадерами, машинками, забором, деревьями и т.п. и встроить его ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Продвинуть статейно автосервис

    Необходимо продвинуть сайт Автосервиса (приоритет - статьи). Выдвинуть в ТОП10. Сайт с 2009 года. Продвигался на форумах. Запросы: сервис mitsubishi сервис chevrolet ремонт mitsubishi ремонт chevrolet запчасти mitsubishi запчасти chevrolet сервис aveo сервис lancer ремонт lancer ремонт aveo запчасти lancer запчасти aveo. Просьба указать стоимость в месяц и необходимое ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн упаковки продуктов питания

    День добрый! Необходимо сделать дизайн упаковки (размеры и развертка есть) для продуктов из мяса. Требуется 2-3 варианта с доработкой только одного! :) Срок: эскизы до 10.04! доработка до 13.04. В предложениях, большая просьба, указывайте цену!

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Скрипт сортировки на XS2

    Добрый день! Есть сайт с CMS XS2. Есть каталог товаров. Надо сделать скрипт выбора вывода сортировки товаров по артикулу/по названию. Либо просто сделать вывод по алфавиту-по названию. В предложениях указывайте цену и сроки.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн каталога

    $250

    День добрый всем! Есть компания, занимается поставками продуктов питания (от мяса до замороженного хлеба :). Надо подготовить обложку и модульную сетку для ежегодного каталога продукции. Есть три задумки (скажу исполнителю ;), которые хотелось бы воплотить, +хотелось бы что-то ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Модуль для журнала

    День добрый! Есть заказчик, занимается мясом :) Надо сделать модуль для книги (предложить пару вариантов). Пример вёрстки книги дам. Надо, чтобы модуль входил в концепцию издания. Сделать надо сегодня!!!

    Верстка полиграфии7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • SEO. Вывод в 1-ую 10-ку

    Есть сайт. Работает уже давно. На html, статичный. Посвящен производству продуктов питания. Есть раздел – "заказные торты". Надо вывести на 1 страницу яндекса именно по этому запросу "заказные торты". Интересует цена вопроса (реальная) и срок исполнения. Если есть ...

    HTML
    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Этикетки для тортов

    День добрый! Есть сложный заказчик, которому понадобилось сменить этикетку для тортов. Надо сделать две этикетки: 1. "Пустышка" с возможностью допечатывания информации. 2. Этикетка под конкретный вид тортов. Укажите цену и срок, за которые вы сделаете. Да... Желательно сделать ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Скрипт экспорт/импорт для XS2

    Задача: Есть каталог товаров на XS2™ и есть обновлённый прайс-лист. Надо импортировать новый прайс (артикул остаётся - остальное всё меняется), при этом не удалив привязку фотографий товаров к артикулам. Пожалуйста в предложениях указывайте цену и сроки.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание логотипа (фирменного стиля)

    Есть компания, занимающаяся сахаром и мукой. Надо сделать логотип (предложить несколько вариантов как на русском, так и латиницей), да и вообще в задаче весь фирменный стиль: лого, визитка, бланк, папка, конверт. Основное - лого! Если ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Статейный портал смена CMS

    $700

    Есть уже работающий сайт (новости, статьи, каталог фирм, баннерокрутилка, фотогалерея). Надо: 1. натянуть на старый дизайн новую смс. 2. Внести новый функционал (метатеги для каждой статьи, привязку к тегам и т.п.). 3. Обязательно удобная и известная гибкая CMS для ...

    Системы управления (CMS)20 заявок
    Закрыт
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров
xrister
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Логотип в восточном стиле. Срочно
Все хорошо, спасибо!
Спасибо огромное за работу!
Ответный отзыв
alex_mk
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Натянуть верстку на WP
Доволен сотрудничеством! Проблем не возникло.
Очень ответственный исполнитель! Рекомендую!
Ответный отзыв
artlik
52 годаГреция
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
$12
10 баллов
9 лет назад
2 листовки (с лёгким 3D)
приятно работать с таким заказчиком
Спасибо большое за оперативную и качественную работу!
Ответный отзыв
Olyuska
Ольга 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$6
10 баллов
10 лет назад
Ретушь фотографии: ч/б -> цвет.
Отличный заказчик, четкое ТЗ, оплата сразу после отправки выполненой работы.
Ольга выполнила работу качественно и в срок!
Ответный отзыв
udgines
Шилова 
42 годаЧили
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сертификата
Алексей, спасибо за сотрудничество! Рекомендую, как порядочного клиента. Всегда на связи, своевременная оплата.
Всё было сделано профессионально и в срок! Всем советую!
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