День добрый! Необходим логотип в "японском-восточном" стиле для компании, которая занимается поставкой продуктов питания. Надо три варианта: 1. рисованный образ девушки; 2. в названии есть буква "М" её стилизовать как горы; 3. Просто название в яп.стиле, но ...