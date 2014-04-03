Необходимо произвести небольшие работы по сайту (избавиться от ошибок верстки при проверке валидатором, добавить хлебные крошки, прописать микроразметку. Самописная CMS. Примерную цену пишите.
Создание сайтов "под ключ", редактирование фото\изображений, создание баннеров, логотипов
Создание сайтов «под ключ» любой сложности
Работаю с CMS:
- WordPress
- Joomla
- uCoz
- Opencart
Навыки:
- Наполнение сайтов (интернет-магазинов)
- Кроссбраузерная вёрстка (блочная, табличная или смешанная, резиновая или фиксированная).
Знания:
- html, css
- MySQL
- PHP5
- Javascript (AJAX)
- JQuery
Оплата:
- Яндекс деньги
- Qiwi
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Сделать точную копию сайта http://www.borisbilet.ru/ Чтобы можно было добавлять мероприятия, площадки мероприятий и т.д. От вас цена и срокиСайты «под ключ»12 заявокЗакрыт10 лет назад
Срочно нужно настроить каталог на сайте Wordpress с использованием плагина WooCommerce либо другого, на ваше усмотрение. Верстка как должен выглядеть каталог готова. 1) На странице должно быть 15 товаров + пагинация. ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужен сайт на WPВеб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно создать сайтСайты «под ключ»16 заявокЗакрыт10 лет назад
Создать интернет- магазин одежды.Интернет-магазины20 заявокЗакрыт11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$55
10 баллов
10 лет назад
WooCommerceWordPress
Все отлично. Понятное тз, всегда на связи, с оплатой никаких проблем. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Все сделал на 5 и в срок. Продолжим сотрудничество