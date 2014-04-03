alex_mk

Александр alex_mk

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Создание сайтов "под ключ", редактирование фото\изображений, создание баннеров, логотипов
Создание сайтов «под ключ» любой сложности

Работаю с CMS:

- WordPress

- Joomla

- uCoz

- Opencart

Навыки:

- Наполнение сайтов (интернет-магазинов)

- Кроссбраузерная вёрстка (блочная, табличная или смешанная, резиновая или фиксированная).

Знания:

- html, css

- MySQL

- PHP5

- Javascript (AJAX)

- JQuery

Оплата:

- Яндекс деньги

- Qiwi 

Отзывы фрилансеров

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$55
10 баллов
10 лет назад
Настроить каталог на сайте Wordpress
WooCommerceWordPress
Все отлично. Понятное тз, всегда на связи, с оплатой никаких проблем. Рекомендую к сотрудничеству!
Все сделал на 5 и в срок. Продолжим сотрудничество
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