NShagarina

Забыли сделать открытку для поздравления клиентов) Нужно позавчера, но можно завтра утром (в пятницу). Текст с нас, но из визуалки есть только абстрактный цветастый логотип и его цвета - http://change-russia.com/ Так что нужна либо новогоднее-елочная интерпретация логотипа - ...