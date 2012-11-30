NShagarina

Хотим подарить талантливой пишушей девушке свой текстовый блог на WordPress с автоматическим постингом в соцсети. Нужно нарисовать, сверстать и настроить.
- $70Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $12
Для продвижения в разных средах (ВК, сторы, медийка) нужны нехитрые баннеры. Меняются в основном слоганы, размеры и треккинговые ссылки. Нужен человек, который будет делать их оперативно, читабельно и в соответствии с указаным форматом. Отдельно требуется понимание специфики площадок. ...Баннеры13 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимо настроить кампанию Adwords для мобильного приложения - по 10 объявлений на каждую из двух платформ. Ключевые слова очевидные, но необходимо будет добиться эффективности и подобрать правильный подход. Необходим опыт работы с кампаниями по продвижению приложений.Контекстная реклама8 заявокЗакрыт9 лет назад
Первый этап: Есть 10 региональных групп ВКонтакте, посвященных скидкам в продуктовых магазинах. Пример: http://vk.com/produkty_ryazan. Необходимо оформить их (одинаково) оптимизировано под просмотр скидок разных магазинов с мобильного. Второй этап: набрать аудиторию в этих регионах - приблизительно ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужен перевод статьи по тематике "Управление изменениями" - статья небольшая, но насыщенная бизнес-жаргонизмами, так что необходимо знать этот птичий язык, чтобы адекватно перевести текст. Предложите стоимость услуг за 1800 знаков английского текста. http://changestory.co.za/the-dangers-of-changing-without-change-management/?goback=%2Enpv_4752720_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1 В дальнейшем подобные переводы будут ...Переводы1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $25
Забыли сделать открытку для поздравления клиентов) Нужно позавчера, но можно завтра утром (в пятницу). Текст с нас, но из визуалки есть только абстрактный цветастый логотип и его цвета - http://change-russia.com/ Так что нужна либо новогоднее-елочная интерпретация логотипа - ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $35
Работа по Управлению Человеческими Ресурсами - связная компиляция из теории и по возможности какие-то примеры. С литературой и тезисами помогу, если что. Предметом владею - но технически уже не успеваю написать работу. Набор тем - в приложении. Сдать ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен11 лет назад
Задание лично для Елены - она виртуозно справилась с нашей пробной партией иконок. Это задание - объемное, кропотливое и, как обычно, довольно срочное.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $30
Нужно подобрать клипарт и/или отрисовать пакет иконок для iphone-приложения. Тема - продукты питания. Например: сметана, ветчина, сгущенка, мясные консервы. Нужны в двух размерах - 32 на 32 и 64 на 64. Стартовый пакет - 10 иконок. Всего необходимо ...Иконки и Пиксель-арт2 исполнителяЗавершен11 лет назад
Хочу подарить мужу, проводящему по 3 часа в день на guns.ru, собственный блог по оружейной тематике, в котором он мог бы писать свои мысли, размещать свои видео-заметки, картинки. Необходимо, чтобы оно было насквозь связано с ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно срочно сделать для всех опубликованных на сайте sixinthecity.com акций - gif-баннеры, чтобы развернуть витрину на партнерском сайте. Формат картинки квадратный, на ней тизер акции и размер скидки. Нужно предложение по анимации - насколько она уместна, как ...Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад