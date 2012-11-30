NShagarina

Наталия NShagarina

 
43 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Баннеры для продвижения мобильного приложения

    $12

    Для продвижения в разных средах (ВК, сторы, медийка) нужны нехитрые баннеры. Меняются в основном слоганы, размеры и треккинговые ссылки. Нужен человек, который будет делать их оперативно, читабельно и в соответствии с указаным форматом. Отдельно требуется понимание специфики площадок. ...

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настроить кампанию Adwords для мобильного приложения

    $50

    Необходимо настроить кампанию Adwords для мобильного приложения - по 10 объявлений на каждую из двух платформ. Ключевые слова очевидные, но необходимо будет добиться эффективности и подобрать правильный подход. Необходим опыт работы с кампаниями по продвижению приложений.

    Google Ads
    Контекстная реклама8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Оформить группы ВK и подобрать продвижение

    Первый этап: Есть 10 региональных групп ВКонтакте, посвященных скидкам в продуктовых магазинах. Пример: http://vk.com/produkty_ryazan. Необходимо оформить их (одинаково) оптимизировано под просмотр скидок разных магазинов с мобильного. Второй этап: набрать аудиторию в этих регионах - приблизительно ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перевод статьи с англ. на русский

    Нужен перевод статьи по тематике "Управление изменениями" - статья небольшая, но насыщенная бизнес-жаргонизмами, так что необходимо знать этот птичий язык, чтобы адекватно перевести текст. Предложите стоимость услуг за 1800 знаков английского текста. http://changestory.co.za/the-dangers-of-changing-without-change-management/?goback=%2Enpv_4752720_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1 В дальнейшем подобные переводы будут ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Новогодняя открытка для отправки по e-mail

    $25

    Забыли сделать открытку для поздравления клиентов) Нужно позавчера, но можно завтра утром (в пятницу). Текст с нас, но из визуалки есть только абстрактный цветастый логотип и его цвета - http://change-russia.com/ Так что нужна либо новогоднее-елочная интерпретация логотипа - ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Работа по HR на 15 cтраниц

    $35

    Работа по Управлению Человеческими Ресурсами - связная компиляция из теории и по возможности какие-то примеры. С литературой и тезисами помогу, если что. Предметом владею - но технически уже не успеваю написать работу. Набор тем - в приложении. Сдать ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создать 10 простых иконок для iphone-приложения

    $30

    Нужно подобрать клипарт и/или отрисовать пакет иконок для iphone-приложения. Тема - продукты питания. Например: сметана, ветчина, сгущенка, мясные консервы. Нужны в двух размерах - 32 на 32 и 64 на 64. Стартовый пакет - 10 иконок. Всего необходимо ...

    Иконки и Пиксель-арт2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Блог по оружейной тематике на Wordpress под ключ

    Хочу подарить мужу, проводящему по 3 часа в день на guns.ru, собственный блог по оружейной тематике, в котором он мог бы писать свои мысли, размещать свои видео-заметки, картинки. Необходимо, чтобы оно было насквозь связано с ...

    WordPress
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать 30 гиф-баннеров с товарными предложениями

    Нужно срочно сделать для всех опубликованных на сайте sixinthecity.com акций - gif-баннеры, чтобы развернуть витрину на партнерском сайте. Формат картинки квадратный, на ней тизер акции и размер скидки. Нужно предложение по анимации - насколько она уместна, как ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
slight77
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Перевод статьи с англ. на русский
Все хорошо
Все ок
Ответный отзыв
alex_mk
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Создать текстовый блог на WordPress
Приятно работать. Оплата вовремя
Все сделал прекрасно, проявил гибкость, лояльность и понимание.
Ответный отзыв
smm1
40 летБолгария
10 лет в сервисе
Был
21 день назад
$500
10 баллов
9 лет назад
Оформить группы ВK и подобрать продвижение
Отличный заказчик! Четко и понятно ставит задачи, с финансами всегда все вовремя и в полной мере. Всем рекомендую.
Александр сделал невозможное - не только "раскачал" группы, но и вырастил из нас за 3 месяца команду SMM-специалистов и теперь проект своими силами в состоянии развивать SMM-направление. Горячо рекомендую!
Ответный отзыв
MarryVar
Мария 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Работа по HR на 15 cтраниц
Хороший заказчик,мои рекомендации!
Мария сделала все в срок и четко по требованиям. Пришлось даже намеренно "подпортить" работу - чтобы было правдоподобнее)
Ответный отзыв
she-baibak
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$25
9 баллов
10 лет назад
Новогодняя открытка для отправки по e-mail
Спасибо за сотрудничество
Все ок
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