Оформить группы ВK и подобрать продвижение

Первый этап: Есть 10 региональных групп ВКонтакте, посвященных скидкам в продуктовых магазинах. Пример: http://vk.com/produkty_ryazan.

Необходимо оформить их (одинаково) оптимизировано под просмотр скидок разных магазинов с мобильного.

Второй этап: набрать аудиторию в этих регионах - приблизительно замужние женщины старше 23

Цель групп - дальнейшее продвижение тематического мобильного приложения - поэтому стратегию надо выстраивать с ориентацией на целевую аудиторию и мобильное использование.

Есть успешный опыт с одной из региональных групп - бесплатный и очень долгий. Хотелось бы ускорить набор аудитории за счет платного продвижения но без драматической потери в качестве ЦА.