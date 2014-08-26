Оформить группы ВK и подобрать продвижение

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен10 заявок229 просмотров
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Первый этап: Есть 10 региональных групп ВКонтакте, посвященных скидкам в продуктовых магазинах. Пример: http://vk.com/produkty_ryazan.

Необходимо оформить их (одинаково) оптимизировано под просмотр скидок разных магазинов с мобильного.

Второй этап: набрать аудиторию в этих регионах - приблизительно замужние женщины старше 23

Цель групп - дальнейшее продвижение тематического мобильного приложения - поэтому стратегию надо выстраивать с ориентацией на целевую аудиторию и мобильное использование.

Есть успешный опыт с одной из региональных групп - бесплатный и очень долгий. Хотелось бы ускорить набор аудитории за счет платного продвижения но без драматической потери в качестве ЦА.

10 лет назад
NShagarina
Наталия 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
smm1
40 летБолгария
10 лет в сервисе
Был
день назад
10 лет назад
$500
30 дней
Александр сделал невозможное - не только "раскачал" группы, но и вырастил из нас за 3 месяца команду SMM-специалистов и теперь проект своими силами в состоянии развивать SMM-направление. Горячо рекомендую!
Отличный заказчик! Четко и понятно ставит задачи, с финансами всегда все вовремя и в полной мере. Всем рекомендую.