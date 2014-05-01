Приглашение в группу и написание сообщений

Основная задача сделать видимость того что на аккаунтах кто-то сидит, набить друзьями, как-то продвинуть. Facebook, вконтакте, одноклассники.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо добавить пользователей в группу Вконтакте и писать личные сообщения пользователям.
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