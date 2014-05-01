Приглашение в группу и написание сообщений

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт13 заявок204 просмотра
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Необходимо добавить пользователей в группу Вконтакте и писать личные сообщения пользователям.

10 лет назад
imgconsult
65 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад