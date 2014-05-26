Продвижение аккаунтов

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен7 заявок223 просмотра
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Основная задача сделать видимость того что на аккаунтах кто-то сидит, набить друзьями, как-то продвинуть.

Facebook, вконтакте, одноклассники.

10 лет назад
cel_by
Никита 
35 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
petrivka
Надежда 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$80
20 дней
Великолепно справились с работой. Сдали в сроки.
Хороший и порядочный заказчик. Оплата вовремя. Конкретно поставлена задача. Спасибо за работу. Рекомендую