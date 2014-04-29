Задачи: - Раскрутка паблика в соц. сетях (Вконтакте, Facebook, Одноклассники) - Привлечение целевой аудитории Тематика - помощь в оформлении загран паспорта, визы, приглашения Интересуют сроки исполнения и стоимость за 1000 реальных людей.
Продвижение группы в VK до 1 000 000 подписчиков
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Здравствуйте!
Рассматриваю заявки только с опытом продвижения и отзывами на любой бирже вебланса.
В заявке указывайте реальные сроки и стоимость.
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