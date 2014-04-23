Подписчики для группы

http://vk.com/bunnyboxstore

Нужны подписчики по географии Ярославской области и особенно по городу Ярославлю (сейчас там порядка 800 человек).

1000+ человек, смотря сколько можно, чем больше тем лучше.

Хочу быть уверенным что группу не засорят боты.