Подписчики для группы

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт16 заявок183 просмотра
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Нужны подписчики по географии Ярославской области и особенно по городу Ярославлю (сейчас там порядка 800 человек).

1000+ человек, смотря сколько можно, чем больше тем лучше.

Хочу быть уверенным что группу не засорят боты.

10 лет назад
Zilibobas
Иван 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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