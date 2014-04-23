Скайп поддержка запуска кампании 4*30 минут

$50
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт6 заявок174 просмотра
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Здравствуйте ! Необходимо моими руками запустить таргетированную рекламу по ВК сайта http://ufa.i-mne.com/. Готовы суперзаглавные слова, есть 10 типичных людей. коллега помогает написать объявления, нужно несколько тех поддержек примерно 4*30 минут + ответ на 3 письма. Может это всё займёт меньшее время.

10 лет назад
AN-drey1975
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
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