Раскрутка 2-х сайтов в соц сетях

Нужен человек для ведения раскрутки в соц сетях: В контакте и Фейсбук 2-х сайтов. Но мне нужно не просто видеть результат, а видеть пошагово, что Вы делаете (можно отчет за работу каждый день) для достижения результата. Напишите сколько будет это стоить. Жду ваших предложений.