Постинг по форумам

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Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт2 заявки87 просмотров
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Задача: Работа для тех, КТО ОБЩАЕТСЯ НА КОМПЬЮТЕРНЫХ ФОРУМАХ и имеет "живой" аккаунт. Работа от тех, кто имеет на форуме менее 10 сообщений приниматься не будут.

Требования к исполнителю:

описаны по этой ссылке - http://bit.ly/1thhRkL читаем внимательно

Ссылки должны быть с естественными анкорами: url сайта, тут, информация, источник, читать далее, по ссылке, на этой странице

Работа ведется на постоянной основе. Сайтов несколько, поэтому работы много.

Оплата одного поста - 40 рублей. Жду заявок.

10 лет назад
nikolenkost
Петров 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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