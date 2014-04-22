Постинг по форумам

Задача: Работа для тех, КТО ОБЩАЕТСЯ НА КОМПЬЮТЕРНЫХ ФОРУМАХ и имеет "живой" аккаунт. Работа от тех, кто имеет на форуме менее 10 сообщений приниматься не будут.

Требования к исполнителю:

описаны по этой ссылке - http://bit.ly/1thhRkL читаем внимательно

Ссылки должны быть с естественными анкорами: url сайта, тут, информация, источник, читать далее, по ссылке, на этой странице

Работа ведется на постоянной основе. Сайтов несколько, поэтому работы много.

Оплата одного поста - 40 рублей. Жду заявок.