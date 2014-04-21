Накрутка пользователей

Есть группа вконтакте. Тематика - бесплатные объявления. Регион - Казахстан. Нужно сделать так, чтобы в группе было больше региональных пользователей. Из других стран пользователи не интересуют. Пишите цену за пользователя и сроки. Ссылка на группу vk.com/mrkpl Также нужны гарантии, ...