Раскрутка страницы в Фейсбук

Требуется студент для работы в Интернете. Работа удаленно с сайтом фейсбук и вконтакте. Все просто, по инструкции. Итого 2-3 часа в день в любой день недели, который изначально выбираете. Работать четко по инструкции. Есть сервисы автопостинга, когда ...