добрый день. необходимо накрутить офферов в группы: вконтакте, фейсбук, твиттер, инстаграмм (+1000-2000 польз.). цены указывайте в руб. и сроки!))
- Социальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется создать канал на Ютубе, оформить его (все картинки и иные материалы — оперативно предоставляются), нагнать подписчиков, обсудить раскрутку (какие возможности за какой период). Пишите цену, сроки.Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется создать группы в соц.сетях и добавить туда пользователей (+1000 в каждую). Без особого оформления (стандартно: лого в шапке, краткое описание, контакты). - вконтакте - фейсбук - твиттер - инстаграмм ...Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт11 лет назад
добрый день. требуется написать 3-4 текста на тему спа: - один текст - общий про сеть спа-салонов - 3 текста - описание каждого отдельного салона акцент сделать на бизнес-аудиторию все ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад
есть ряд недочетов с сайтом (платформа - Джумла). - не отображаются баннеры (сверху большой 728х90 и сбоку справа страницы) - не меняются новости в разделе (добавляются, но на главной это не ...Завершен11 лет назад
Добавить объявление в каталоги и доски объявлений. предоставить список с размещенными ссылками. интересует более 100-200 досок с активными ссылками. пишите цену, срокиСоциальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно добавить пользователей в группы в соц.сетях. По +1000 в каждый аккаунт. Следующие ресурсы: вконтакте, фейсбук, твиттер, одноклассники, жж. В перспективе - инстаграмм. Пишите стоимость работ за каждую соц.сеть и сроки.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо написать несколько статей (4-5) на тему косметологии (статьи рассчитаны на обычного читателя). Формат А4 12 шрифтом. На подготовку материала – 3-4 дня. Более подробно – в переписке.Копирайтинг34 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется художник/дизайнер, способный создавать 3д-рисунки на напольном покрытии (асфальт, камень, плитка и тп). Интересует постоянное сотрудничество. Регион – Москва. Если есть такие умельцы – пишите сюда плюс ссылки на работы (если есть). Все условия – ...Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется сделать дизайн (макет) листовки. Формат а5, вертикальная, двухсторонняя, цветная. Картинки, логотипы и текст предоставляются. Стиль – минималистичный. Срок 1-2 дня. пишите цену и примеры работ))Дизайн продукции1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо написать несколько тематических статей на тему - парикмахерское искусство. 4-5 статей, формат А4. за 3-4 дня.Завершен12 лет назад
Внести правки на сайт (cms неизвестна) centr-photo.ru На главной – там где баннер большой – заменить фотографии Добавить отзывы или их обновить Мы в соц сетях – заменить ссылку на вконтакте, ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт12 лет назад
написать статью, формат а4, шрифт 12 (таймс нью руман). тема - мужские стрижки. использовать несколько ключевых фраз (предоставляется). к завтрашнему дню.Завершен12 лет назад
- $100
Нужно смонтировать видео с интервью. порядка 10-15 интервью, в записи по 10-15 мин. нужно сделать столько же роликов с заставкой и красивыми переходами (из интервью надо вырезать основные моменты и сделать плавные переходы). можете ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен12 лет назад
Подправить сайт на битриксе mirandabeauty.ru такие доработки: - тут добавить раздел СМИ http://mirandabeauty.ru/about/ - список журналов перенести в раздел СМИ - можно ли сделать такую функцию - вставлять туда (на страницу) ...Завершен12 лет назад
Нужно обработать 15 фотографий в стиле журнала Cosmo и тп. То есть из обычной - сделать более «гламурную». Сделать понасыщеннее цвет, выровнить тон кожи и тд. Размер фото стандартный (не для плакатов).Обработка фотографий16 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно написать статью. Тема «Красота и Здоровье». Статья объемом 2000 знаков, в среднем. На тему инъекций – филеров (а-ля ботокс, рестилайн). Материал создается на основе презентации (презентация предоставляется в формате pdf). Срок 1-2 дня. Статья ...Завершен12 лет назад
Требуется увеличить просмотры ролика на ютубе. 10 000 просмотров. Сколько будет стоить? Сроки стандартные (не горит). Плюс увеличение подписчиков на канал 500-1000 чел.Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт12 лет назад
- изменить порядок разделов (уже существующих) - добавить разделы, переименовать, добавить в них информацию (предоставляется) - слайдер на главной переключает баннеры слишком быстро – сделать медленнее - добавить иконки соц.сетей - ...Завершен12 лет назад
нужно нагнать пользователей в аккаунты в соц.сетях. по 1000-2000 в каждый (можно боты, офлайнеры и тп). интересует: - твиттер - жж - вконтакте - фейсбукСоциальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен12 лет назад