mila11

Мила mila11

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Канал на Ютубе

    Требуется создать канал на Ютубе, оформить его (все картинки и иные материалы — оперативно предоставляются), нагнать подписчиков, обсудить раскрутку (какие возможности за какой период). Пишите цену, сроки.

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать группы в соц.сетях

    Требуется создать группы в соц.сетях и добавить туда пользователей (+1000 в каждую). Без особого оформления (стандартно: лого в шапке, краткое описание, контакты). - вконтакте - фейсбук - твиттер - инстаграмм ...

    Социальные сети (SMM и SMO)8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Статьи на тему СПА

    добрый день. требуется написать 3-4 текста на тему спа: - один текст - общий про сеть спа-салонов - 3 текста - описание каждого отдельного салона акцент сделать на бизнес-аудиторию все ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исправить ошибки на сайте Joomla

    есть ряд недочетов с сайтом (платформа - Джумла). - не отображаются баннеры (сверху большой 728х90 и сбоку справа страницы) - не меняются новости в разделе (добавляются, но на главной это не ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Добавить пользователей вконтакте

    Нужно добавить пользователей в группы в соц.сетях. По +1000 в каждый аккаунт. Следующие ресурсы: вконтакте, фейсбук, твиттер, одноклассники, жж. В перспективе - инстаграмм. Пишите стоимость работ за каждую соц.сеть и сроки.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Статьи для центра красоты

    Необходимо написать несколько статей (4-5) на тему косметологии (статьи рассчитаны на обычного читателя). Формат А4 12 шрифтом. На подготовку материала – 3-4 дня. Более подробно – в переписке.

    Копирайтинг34 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • 3д-рисунки на асфальте

    Требуется художник/дизайнер, способный создавать 3д-рисунки на напольном покрытии (асфальт, камень, плитка и тп). Интересует постоянное сотрудничество. Регион – Москва. Если есть такие умельцы – пишите сюда плюс ссылки на работы (если есть). Все условия – ...

    Иллюстрации и Рисунки1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Макет листовки

    Требуется сделать дизайн (макет) листовки. Формат а5, вертикальная, двухсторонняя, цветная. Картинки, логотипы и текст предоставляются. Стиль – минималистичный. Срок 1-2 дня. пишите цену и примеры работ))

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написать статьи

    Необходимо написать несколько тематических статей на тему - парикмахерское искусство. 4-5 статей, формат А4. за 3-4 дня.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Внести поправки на сайт

    Внести правки на сайт (cms неизвестна) centr-photo.ru На главной – там где баннер большой – заменить фотографии Добавить отзывы или их обновить Мы в соц сетях – заменить ссылку на вконтакте, ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать статью

    написать статью, формат а4, шрифт 12 (таймс нью руман). тема - мужские стрижки. использовать несколько ключевых фраз (предоставляется). к завтрашнему дню.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Монтаж роликов

    $100

    Нужно смонтировать видео с интервью. порядка 10-15 интервью, в записи по 10-15 мин. нужно сделать столько же роликов с заставкой и красивыми переходами (из интервью надо вырезать основные моменты и сделать плавные переходы). можете ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Поправить сайт на битриксе

    Подправить сайт на битриксе mirandabeauty.ru такие доработки: - тут добавить раздел СМИ http://mirandabeauty.ru/about/ - список журналов перенести в раздел СМИ - можно ли сделать такую функцию - вставлять туда (на страницу) ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Обработать фото

    Нужно обработать 15 фотографий в стиле журнала Cosmo и тп. То есть из обычной - сделать более «гламурную». Сделать понасыщеннее цвет, выровнить тон кожи и тд. Размер фото стандартный (не для плакатов).

    Обработка фотографий16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать статью

    Нужно написать статью. Тема «Красота и Здоровье». Статья объемом 2000 знаков, в среднем. На тему инъекций – филеров (а-ля ботокс, рестилайн). Материал создается на основе презентации (презентация предоставляется в формате pdf). Срок 1-2 дня. Статья ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Подправить сайт на 1с Битрикс

    - изменить порядок разделов (уже существующих) - добавить разделы, переименовать, добавить в них информацию (предоставляется) - слайдер на главной переключает баннеры слишком быстро – сделать медленнее - добавить иконки соц.сетей - ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Раскрутить группу

    нужно нагнать пользователей в аккаунты в соц.сетях. по 1000-2000 в каждый (можно боты, офлайнеры и тп). интересует: - твиттер - жж - вконтакте - фейсбук

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров

WirgMordred
Александр 
33 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Подправить сайт на 1с Битрикс
Абсолютно доволен сотрудничеством
Все отлично, спасибо за работу!
Ответный отзыв
provos
Андрей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Монтаж роликов
Сработались на одном дыхании, сразу обо всем договорились. Как заказчик - идеальный тип человека, который прекрасно понимает рабочую обстановку и всегда готов к конструктивным предложениям.
Спасибо за работу. ответственный исполнитель. всем рекомендую!
Ответный отзыв
namadko
Олег 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
9 баллов
11 лет назад
Макет листовки
Хороший заказчик, всем рекомендую
Работа понравилась. всем рекомендую!
Ответный отзыв
NovTaya
33 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Написать статьи
Мила - прекрасный заказчик! Четкое задание и моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо Татьяне за понимание и качественную работу. всем рекомендую!))
Ответный отзыв
kvito4ka
Юлия 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Исправить ошибки на сайте Joomla
Joomla
Отличный заказчик! Все четко и понятно + быстрая оплата! Приятно было работать!
Спасибо Юлии за оперативную и качественную работу. хороший специалист! всем рекомендую))
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