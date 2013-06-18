Backend Web разработчик: PHP, Laravel, RESTful API, PHPUnit, SQL, MySQL, JS, jQuery
Работу выполняю качественно и в срок. В случае нарушения условий договора с моей стороны готов понести убытки. Все доработки/изменения не указанные в ТЗ (не оговоренные заранее) выполняются только за отдельную плату. Принимаю оплату только через PayPal.
Также рассматриваю удаленное трудоустройство с полной занятостью.
Специализация: Разработка сайтов и RESTful API с нуля (кроме верстки).
Технологии:
- PHP, Laravel 5, PHPUnit
- SQL и реляционные базы данных
- Java Script (jQuery), Ajax
- Bootstrap
- Базовые HTML и CSS
- Linux
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Конвертер валют, jQuery плагин333 просмотра
- Калькулятор пола ребенка1603 просмотра
- Форма-опрос во всплывающем окне321 просмотр
- Сайт Music Dream Store357 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
10 лет назад
MySQLPHP
Отличный специалист. Все задачи выполнены в оговоренные сроки.
Ответный отзыв
Добропорядочный заказчик и просто хороший человек, полностью доволен сотрудничеством!
$300
10 баллов
12 лет назад
Все отлично, работой доволен. Были задержки с моей стороны, но Александр терпеливо дождался.
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен, нареканий нет. Хороший заказчик
$12
10 баллов
12 лет назад
Оперативно и должным образом справился с редактированием сайта http://volga-intour.ru/ на Битриксе. Готов и дальше работать в данном направлении. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, проблем не возникло. Работу оплатил как и договорились.
$10
10 баллов
12 лет назад
Спасибо Александру за отлично выполненное задание, очень оперативно! Рекомендую!
Ответный отзыв
Марат отличный заказчик, предложил предоплату даже на очень маленький проект. Полностью доволен сотрудничеством!
$30
7 баллов
12 лет назад
Сделал все вовремя, но когда потребовалось редактировать текст. изменить некоторую информация на сайте , сказал -"делайте сами" Не очень порадовал такой поворот.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, полностью доволен сотрудничеством.
Веб-программирование
11 отзывов
$6/час
от $6от 1 дня
нет рейтинга
Мобильные приложения
нет отзывов
$6/час
от $6от 1 дня
нет рейтинга