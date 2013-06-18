WirgMordred

Александр WirgMordred

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Backend Web разработчик: PHP, Laravel, RESTful API, PHPUnit, SQL, MySQL, JS, jQuery

Работу выполняю качественно и в срок. В случае нарушения условий договора с моей стороны готов понести убытки. Все доработки/изменения не указанные в ТЗ (не оговоренные заранее) выполняются только за отдельную плату. Принимаю оплату только через PayPal.

Также рассматриваю удаленное трудоустройство с полной занятостью.

Специализация: Разработка сайтов и RESTful API с нуля (кроме верстки).

Технологии:

  • PHP, Laravel 5, PHPUnit
  • SQL и реляционные базы данных
  • Java Script (jQuery), Ajax
  • Bootstrap
  • Базовые HTML и CSS
  • Linux
При необходимости могу изучить новую технологию, обучаюсь быстро и легко.

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Отзывы заказчиков

misiny
Михаил 
41 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
PHP-скрипты для записи логов DNS-сервера в MySql и удобного просмотра.
MySQLPHP
Отличный специалист. Все задачи выполнены в оговоренные сроки.
Добропорядочный заказчик и просто хороший человек, полностью доволен сотрудничеством!
Ответный отзыв
cmyker
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
119 отзывов(-1)
$300
10 баллов
12 лет назад
Небольшой сайт на Битриксе
Все отлично, работой доволен. Были задержки с моей стороны, но Александр терпеливо дождался.
Сотрудничеством доволен, нареканий нет. Хороший заказчик
Ответный отзыв
oooirij
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$12
10 баллов
12 лет назад
Добавить раздел на сайт. Битрикс
Оперативно и должным образом справился с редактированием сайта http://volga-intour.ru/ на Битриксе. Готов и дальше работать в данном направлении. Всем рекомендую!
Хороший заказчик, проблем не возникло. Работу оплатил как и договорились.
Ответный отзыв
alat
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Отсылка введенных данных формы на почту
Спасибо Александру за отлично выполненное задание, очень оперативно! Рекомендую!
Марат отличный заказчик, предложил предоплату даже на очень маленький проект. Полностью доволен сотрудничеством!
Ответный отзыв
s1rca
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
7 баллов
12 лет назад
Нужен сайт лендинг по макету psd
Сделал все вовремя, но когда потребовалось редактировать текст. изменить некоторую информация на сайте , сказал -"делайте сами" Не очень порадовал такой поворот.
Хороший заказчик, полностью доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
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