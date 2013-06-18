Backend Web разработчик: PHP, Laravel, RESTful API, PHPUnit, SQL, MySQL, JS, jQuery

Работу выполняю качественно и в срок. В случае нарушения условий договора с моей стороны готов понести убытки. Все доработки/изменения не указанные в ТЗ (не оговоренные заранее) выполняются только за отдельную плату. Принимаю оплату только через PayPal.

Также рассматриваю удаленное трудоустройство с полной занятостью.

Специализация: Разработка сайтов и RESTful API с нуля (кроме верстки).

Технологии:

PHP, Laravel 5, PHPUnit

SQL и реляционные базы данных

Java Script (jQuery), Ajax

Bootstrap

Базовые HTML и CSS

Linux

При необходимости могу изучить новую технологию, обучаюсь быстро и легко.

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