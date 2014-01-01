misiny

Михаил misiny

 
39 летЭстония/Таллинн
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Обновление AS3 проекта (добавить сбор информации о системе и шрифтах)

    1) Требуется добавить в AS3 проект сбор информации о системе и установленных шрифтах и передачи их методом POST на php-скрипт, который сохранит переданные данные. Также php-скрипту должен передаться id. id легко получить из переменной pr в ...

    PHP
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Мелкие обновления в трех C# приложениях

    crossdomain.exe 1) Сейчас программа слушает 843 порт. Надо добавить ещё и 443 порт, то есть будет слушаться 2 порта. 2) Защита от повторного запуска. 3) Запись в лог файл crossdomain.txt Дата Время IP-подключения server.exe (программа для передачи id-пользователя и IP-подключения ...

    PHP
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • PHP-скрипты для записи логов DNS-сервера в MySql и удобного просмотра.

    install.php 1) Если в текущей папке содержится файл conn.php, то делаем die{"install"}; 2) При заходе на скрипт отображается форма ввода данных подключения к MySql, то есть: mysql_host mysql_db mysql_user mysql_pass 3) После получения данных от формы подключаемся к ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Http POST

    Программа для передачи методом POST логов DNS-сервера на php-скрипт, расположенный на хостинге. 1) Желательно, чтобы программа была консольной 2) Защита от повторного запуска 3) Файл с конфигурацией (или передача аргументов) http://domain.ru/dns.php - путь до php-скрипта, куда будут отправляться данные dnslog.txt ...

    PHP
    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Флешка для http-запроса

    Флешка полностью невидима на странице. Мне нужен html код для вставки на страницу. 1) Флешка определяет URL, с которого она загрузилась (root.loaderinfo.url). 2) Изменяем user-agent на "flashv1" через url.requestheader (функция AS) 3) Делаем http/url-request на файл mysql.php, который находится ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Обновление dns-сервера

    Описание изначального проекта: http://www.weblancer.net/projects/615463.html Требуется сделать небольшие обновления: 1) время задержки возврата IP в миллисекундах (сейчас в секундах) 2) в лог добавить функцию отображения хост (сейчас отображается только IP) 3) исправить следующий баг: Пример лога 24.07.14 21:24:12 site.ru. 74.125.72.20 24.07.14 21:24:14 site.ru. 212.7.0.33 24.07.14 ...

    HTML
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Actionscript/flash для http-запроса

    1) Полностью невидимый на странице. 2) Через actionscript определяем хост, с которого открыт наш swf-файл. Пример: http://vasja.host.com/flash.htm - сюда будет вставлен наш флэш-ролик. Хостом будет являться vasja.host.com 3) Создаем тихий TCP-коннект на этот хост, порт 80. И по http-протоколу(через ...

    MySQLFlashActionScript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Php-скрипт nslookup

    Функция для определения IP у доменов/субдоменов через указанный DNS-сервер. Пример: include("nslookup.php"); $IP=nslookup("vasja.host.ru","ns.host.ru"); Сразу оглашайте цены и сроки. Предпочтительный метод оплаты - PayPal p.s. Можно использовать готовый скрипт, но главное чтобы он работал как описано выше.

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Небольшой DNS-сервер

    Требуется написать небольшой DNS-сервер под Windows Server (2003/2008/2012), который будет выдавать один и тот же IP-адрес на все запрошенные домены и суб-домены. 1) Конфигурацией должен указываться IP. 2) DNS-сервер должен вести лог в виде текстового файла (дата ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Программа для поисковых запросов в гугле

    Программа читает информацию из файла1, создает поисковый запросы и посылает их на гугл через Google Custom Search API. Гугл отвечает xml-файлами, из которых необходимо взять нужную информацию и записать в файл2.

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
andy_hirvi
Андрей 
59 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$45
10 баллов
9 лет назад
Мелкие обновления в трех C# приложениях
всем доволен - постановкой задачи, общением, тестированием и оплатой.
Всё сделано очень профессионально!
Ответный отзыв
WirgMordred
Александр 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
PHP-скрипты для записи логов DNS-сервера в MySql и удобного просмотра.
Добропорядочный заказчик и просто хороший человек, полностью доволен сотрудничеством!
Отличный специалист. Все задачи выполнены в оговоренные сроки.
Ответный отзыв
Stan-87
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Флешка для http-запроса
Все ок. Спасибо.
Отличный специалист. Рекомендую.
Ответный отзыв
morpheus_017
Данил 
28 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Небольшой DNS-сервер
Все отлично, оплата вовремя. Рекомедую!
Сделано все в оговоренные сроки. Рекомендую.
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