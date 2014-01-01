crossdomain.exe 1) Сейчас программа слушает 843 порт. Надо добавить ещё и 443 порт, то есть будет слушаться 2 порта. 2) Защита от повторного запуска. 3) Запись в лог файл crossdomain.txt Дата Время IP-подключения server.exe (программа для передачи id-пользователя и IP-подключения ...