1) Требуется добавить в AS3 проект сбор информации о системе и установленных шрифтах и передачи их методом POST на php-скрипт, который сохранит переданные данные. Также php-скрипту должен передаться id. id легко получить из переменной pr в ...
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт9 лет назад
crossdomain.exe 1) Сейчас программа слушает 843 порт. Надо добавить ещё и 443 порт, то есть будет слушаться 2 порта. 2) Защита от повторного запуска. 3) Запись в лог файл crossdomain.txt Дата Время IP-подключения server.exe (программа для передачи id-пользователя и IP-подключения ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен9 лет назад
install.php 1) Если в текущей папке содержится файл conn.php, то делаем die{"install"}; 2) При заходе на скрипт отображается форма ввода данных подключения к MySql, то есть: mysql_host mysql_db mysql_user mysql_pass 3) После получения данных от формы подключаемся к ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Программа для передачи методом POST логов DNS-сервера на php-скрипт, расположенный на хостинге. 1) Желательно, чтобы программа была консольной 2) Защита от повторного запуска 3) Файл с конфигурацией (или передача аргументов) http://domain.ru/dns.php - путь до php-скрипта, куда будут отправляться данные dnslog.txt ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт9 лет назад
Флешка полностью невидима на странице. Мне нужен html код для вставки на страницу. 1) Флешка определяет URL, с которого она загрузилась (root.loaderinfo.url). 2) Изменяем user-agent на "flashv1" через url.requestheader (функция AS) 3) Делаем http/url-request на файл mysql.php, который находится ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Описание изначального проекта: http://www.weblancer.net/projects/615463.html Требуется сделать небольшие обновления: 1) время задержки возврата IP в миллисекундах (сейчас в секундах) 2) в лог добавить функцию отображения хост (сейчас отображается только IP) 3) исправить следующий баг: Пример лога 24.07.14 21:24:12 site.ru. 74.125.72.20 24.07.14 21:24:14 site.ru. 212.7.0.33 24.07.14 ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт9 лет назад
1) Полностью невидимый на странице. 2) Через actionscript определяем хост, с которого открыт наш swf-файл. Пример: http://vasja.host.com/flash.htm - сюда будет вставлен наш флэш-ролик. Хостом будет являться vasja.host.com 3) Создаем тихий TCP-коннект на этот хост, порт 80. И по http-протоколу(через ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Функция для определения IP у доменов/субдоменов через указанный DNS-сервер. Пример: include("nslookup.php"); $IP=nslookup("vasja.host.ru","ns.host.ru"); Сразу оглашайте цены и сроки. Предпочтительный метод оплаты - PayPal p.s. Можно использовать готовый скрипт, но главное чтобы он работал как описано выше.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется написать небольшой DNS-сервер под Windows Server (2003/2008/2012), который будет выдавать один и тот же IP-адрес на все запрошенные домены и суб-домены. 1) Конфигурацией должен указываться IP. 2) DNS-сервер должен вести лог в виде текстового файла (дата ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен9 лет назад
Программа читает информацию из файла1, создает поисковый запросы и посылает их на гугл через Google Custom Search API. Гугл отвечает xml-файлами, из которых необходимо взять нужную информацию и записать в файл2.Прикладное ПО7 заявокЗакрыт9 лет назад