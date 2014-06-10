Разработка сайтов и мобильных приложений
Предоставляемые услуги, портфолио и контакты: alphacrust.ru
- Разработка сайтов
- Верстка (HTML5, CSS3, jQuery)
- Программирование (PHP)
- Разработка парсеров (PHP, C#, AS3)
- Разработка приложений
- Для мобильных платформ Android, iOS
- Adobe AIR (AS3)
- Unity (C#)
- Android Studio (Java)
- Для социальных сетей Вконтакте, Facebook
- Adobe Flash (AS3)
- Unity (C#)
- Для мобильных платформ Android, iOS
AS3, JS, C#, Java, PHP5, MySQL, HTML5, CSS3, MVC
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Портфолио
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- AlphaCrust209 просмотров
- ТОП-МОДЕЛЬ Вконтакте218 просмотров
- Модный дом Stillini265 просмотров
- НАШ Футбол209 просмотров
- BattleSea (это всего лишь модуль, игра по ссылке)293 просмотра
- Эпоха Фараонов386 просмотров
- Intuition (Fashion)595 просмотров
- Tenkorr (Rok-group)359 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
8 баллов
9 лет назад
Все довольный!
Ответный отзыв
Рекомендую
$20
10 баллов
9 лет назад
Отличный специалист. Рекомендую.
Ответный отзыв
Все ок. Спасибо.
$10
10 баллов
9 лет назад
Вадим очень компетентный специалист. Задача была решена в короткий срок и за разумные деньги.
Ответный отзыв
Спасибо. Правки были не большими, и максимально понятными.
$20
10 баллов
10 лет назад
Отличный исполнитель — качественно, в срок! Рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо Денису. Уже который раз подкидывает работу. Все отлично. Рекомендую.
$20
10 баллов
10 лет назад
Все сделано на вышем уровне и быстро, еще будем обращаться хороший исполнитель который на отличном уровне знает JS!!!
Ответный отзыв
Якобы деньги за работу были оплачены, но на самом деле на Webmoney ничего не поступало. Уже несколько недель. Если, всё же, произойдет оплата, то через саппорт сниму этот отрицательный отзыв.