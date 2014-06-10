Stan-87

Вадим Проскурин Stan-87

 
36 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Разработка сайтов и мобильных приложений

Предоставляемые услуги, портфолио и контакты: alphacrust.ru

  • Разработка сайтов

    • Верстка (HTML5, CSS3, jQuery)
    • Программирование (PHP)
    • Разработка парсеров (PHP, C#, AS3)
  • Разработка приложений

    • Для мобильных платформ Android, iOS
      • Adobe AIR (AS3)
      • Unity (C#)
      • Android Studio (Java)
    • Для социальных сетей Вконтакте, Facebook
      • Adobe Flash (AS3)
      • Unity (C#)
Skills:

AS3, JS, C#, Java, PHP5, MySQL, HTML5, CSS3, MVC

Links:

Google Play, VK, Facebook, Google+

PHPMySQLAndroidiOSUnityjQuery
Портфолио
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Отзывы заказчиков
meeks4
Роман 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
8 баллов
9 лет назад
Поправить JavaScript код
Все довольный!
Рекомендую
Ответный отзыв
misiny
Михаил 
39 летЭстония
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Флешка для http-запроса
Отличный специалист. Рекомендую.
Все ок. Спасибо.
Ответный отзыв
portnyagin
Андрей 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Подредактировать flash-анимацию
Вадим очень компетентный специалист. Задача была решена в короткий срок и за разумные деньги.
Спасибо. Правки были не большими, и максимально понятными.
Ответный отзыв
tendent
Денис 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Сделать флешку
Отличный исполнитель — качественно, в срок! Рекомендую!
Спасибо Денису. Уже который раз подкидывает работу. Все отлично. Рекомендую.
Ответный отзыв
DebinPro
Алексей 
32 годаВьетнам
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва(-1)
$20
10 баллов
10 лет назад
Доработать слайдер на js + php
Все сделано на вышем уровне и быстро, еще будем обращаться хороший исполнитель который на отличном уровне знает JS!!!
Якобы деньги за работу были оплачены, но на самом деле на Webmoney ничего не поступало. Уже несколько недель. Если, всё же, произойдет оплата, то через саппорт сниму этот отрицательный отзыв.
Ответный отзыв