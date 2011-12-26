Спасибо за качественную работу! Взломан сайт - в течении ночи, Юлия восстановила всю работу, удалила вирусы, восстановила работу админки и поправила изъяны дизайна. Исправила даже те ошибки - которые не увидела сама. Большое спасибо, обязательно при необходимости обращусь именно к ней.