Портфолио
- July Studio - дизайн интерьеров205 просмотров
- Лаки мама241 просмотр
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$25
10 баллов
10 лет назад
Спасибо Юлии за оперативную и качественную работу. хороший специалист! всем рекомендую))
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Все четко и понятно + быстрая оплата! Приятно было работать!
$7
10 баллов
11 лет назад
Спасибо за качественную работу! Взломан сайт - в течении ночи, Юлия восстановила всю работу, удалила вирусы, восстановила работу админки и поправила изъяны дизайна. Исправила даже те ошибки - которые не увидела сама. Большое спасибо, обязательно при необходимости обращусь именно к ней.
Ответный отзыв
Очень приятно работать с Людмилой! Четкие требования, быстрая оплата. Спасибо за сотрудничество!
$70
10 баллов
12 лет назад
Отличный исполнитель, единственная из 4 человек кто ВСЕ сделал - правильно и оперативно Я доволен! Будем работать еще.
Ответный отзыв
Очень приятно работать! Четко поставленные цели, быстрая оплата!
$100
10 баллов
13 лет назад
Работа сделана быстро, качественно, в срок. Я очень довольна проделанной работой Спасибо большое :)
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Аленой! Четко поставленные задачи, быстрая опалата.