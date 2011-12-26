kvito4ka

Юлия kvito4ka

 
36 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
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Отзывы заказчиков
aa410
49 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Приватно для Дроковой Юлии (kvito4ka)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
mila11
Мила 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Исправить ошибки на сайте Joomla
Спасибо Юлии за оперативную и качественную работу. хороший специалист! всем рекомендую))
Отличный заказчик! Все четко и понятно + быстрая оплата! Приятно было работать!
Ответный отзыв
habovskay
Людмила 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$7
10 баллов
11 лет назад
Задача для специалиста по Joomla
Спасибо за качественную работу! Взломан сайт - в течении ночи, Юлия восстановила всю работу, удалила вирусы, восстановила работу админки и поправила изъяны дизайна. Исправила даже те ошибки - которые не увидела сама. Большое спасибо, обязательно при необходимости обращусь именно к ней.
Очень приятно работать с Людмилой! Четкие требования, быстрая оплата. Спасибо за сотрудничество!
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Priorit
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов(-1)
$70
10 баллов
12 лет назад
Установить форум на сайт
Отличный исполнитель, единственная из 4 человек кто ВСЕ сделал - правильно и оперативно Я доволен! Будем работать еще.
Очень приятно работать! Четко поставленные цели, быстрая оплата!
Ответный отзыв
grizbil
Алена 
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
1 отзыв
$100
10 баллов
13 лет назад
Завершить создание каталога на joomla
Работа сделана быстро, качественно, в срок. Я очень довольна проделанной работой Спасибо большое :)
Очень понравилось работать с Аленой! Четко поставленные задачи, быстрая опалата.
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