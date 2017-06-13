habovskay

Людмила habovskay

 
43 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$11
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$11
10 баллов
7 лет назад
Консультация в adwords
Рекомендую Людмилу как ответственного заказчика
Профессиональная консультация. Спасибо
Ответный отзыв
azard
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Требуется доработка дизайна и функциональности
Людмила отличный заказчик. Четкая постановка задачи, всегда на связи, моментальная оплата. Рекомендую!
ОООчень быстрая и качественная работа. Обязательно еще обращусь. Спасибо, Александр.
Ответный отзыв
ababak1990
Алексей 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Пара доработок на opencart
Хороший заказчик, четко поставлено ТЗ, оплата без задержек.
Качественная работа, все в сроки. Рекомендую, обращусь еще обязательно!
Ответный отзыв
sujh
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$35
10 баллов
8 лет назад
Наполнение сайта товарами
Сотрудничеством доволен - четкая постановка ТЗ, своевременная оплата.
Спасибо, за работу, все качественно и как просила, все в срок. Обращусь еще!
Ответный отзыв
dikos79
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
SEO описания для категорий шопа
От сотрудничества остались только положительные эмоции. Четко поставленная задача и оплата без задержек.
Спасибо за грамотный и читабельный текст. Задача: ключевые слова и 2000 символов уникального текста для описания категорий интернет магазина. Все выполнено в оговоренный срок и лучшем качестве.
Ответный отзыв