Здравствуйте! У меня есть ТЗ, которое мне составили для внедрения. Очень хотелось бы, чтоб вы проанализировали, откорректировали, может, что то совершенно не нужно или ... и написали цены и сроки на эти работы. Сайт http://liga-bud.com.ua [list][*]Формирование ...