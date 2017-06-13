Сайт [url=http://inverness.systems/]http://inverness.systems/[/url] Кроме главной страницы, ничего не работает. Необходимо восстановить работу всего сайта.
- Веб-программирование11 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо открыть доступ к модулю. Интернет магазин на open cart установлен модуль [b]YML import - OCext OpenCart Data Management PRO, [/b]но сейчас пишет что нет доступа к нему, обратитесь к администратору (в магазине один администратор с ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Интернет магазин на OpenCart, мелкая бытовая техника. Около 800-1000 товаров. Предлагайте свои сроки и цены за работу, спасибо.Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен файл, который будет генерироваться с сайта с обновлениями для загрузки на такие площадки, как zakupka, prom.ua. Укажите, пожалуйста сразу ваши цены и сроки за работу. В файле необходимы такие данные: [list][*]артикул (модель) [*]название[*]полное описание[*]цена розничная[*]цена со скидкой[*]цена оптовая [*]ссылка ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт6 лет назад
На сайте есть импорт - экспорт.... сейчас не работает - просит обновления на новую версию и дает ссылку. https://www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension/info&extension_id=17 необходимо установить и настроить - если это необходимо. Напишите сразу цену и сроки.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт6 лет назад
http://panda-baby.com.ua imagecms Перенос и настройка там всего, чтоб работало, как нужно. Пишите сразу цену и сроки, пожалуйстаСистемное администрирование10 заявокЗакрыт6 лет назад
http://panda-baby.com.ua/admin/login/ imagecms Логины и пароли не менялись, но почему то со смартфона захожу а с брайзера на компе никак - появилась каптча, которая всегда при заполнении не верная. Хотелось бы сбросить или восстановить паролиСистемное администрированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт http://panda-baby.com.ua/ - магазин по продаже детских товаров [list=1][*]Возникла проблема с 14.07 с поступлением заказов на почту (хостинг говорит что никаких изменений не было, на сайте тоже изменений не вносилось) [*]С этого же момента перестали поступать заказы ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! У меня есть ТЗ, которое мне составили для внедрения. Очень хотелось бы, чтоб вы проанализировали, откорректировали, может, что то совершенно не нужно или ... и написали цены и сроки на эти работы. Сайт http://liga-bud.com.ua [list][*]Формирование ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
http://liga-bud.com.ua Сео тексты на описание категорий, по тз. Только украина, с опытом или знаниями в этой сфере. Долгосрочное сотрудничество, минимальный бюджет, тз прикреплено. Пишите стоимость 1000 символов. После утверждения пришлю полное тз по всему остальному.Копирайтинг5 заявокЗакрыт6 лет назад
Opencart 2.3 сайт http://liga-bud.com.ua Добавить иконки брендов в верх сайта (ссылка при нажатии на страницу с брендами) и закрепить (чтоб при прокрутке сайта, верхняя полоса всегда оставалась на месте).Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Настроена компания в google adwords - помогите, правильно настроить и указать на ошибки,так как клики есть, но звонков нет. Только Украина.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен7 лет назад
ImageCMS 4.12 сайт http://panda-baby.com.ua/ Требуется без psd исходника! - добавить в шапку еще 3 номера телефона, - изменить цвет горизонтального менюДизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
http://liga-bud.com.ua Обновить движок опнкарт до актуальной весии и шаблон xds и внести правки и обновитьСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Разблокировать доступ в админку OpenCart Version 2.0.3.1 (rs.2) Сайт http://medex.com.ua/ Сайт не взламывался, пароль не забывался, вероятно есть какая то ошибка в работе сайта, которая блокирует доступ администратора у которого были все права... Это уже второй такой случай, ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт [url=http://www.bud-master.com.ua]http://www.bud-master.com.ua[/url] на opencart Версия 2.0.3.1 1. Поправить отображение слайдера 2. [url=http://www.bud-master.com.ua/index.php?route=product/category&path=69_72]http://www.bud-master.com.ua/index.php?route=product/category&path=69_72[/url] Вот такой вот вывод покупки с фасовкой сделать по всему сайту (сейчас он только в категориях) – через поиск, через производителей, с главной страницы. Сканы в приложенииСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Сайт http://www.bud-master.com.ua на opencart Версия 2.0.3.1 [b]1. [/b][b]Привязать страницы в верхнем меню[/b] 2. в общем каталоге товаров добавить для возможности покупки фасовку Сразу с общего каталога возможность покупки (нажал на нужныйлитраж и товар отправляется в корзину,без перехода на ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
ИМ строительных красок, лаков - Пинотекс, Садолин и т.д.. [b]Нужен только понимающий человек в этой сфере, чтобы сделал все максимально качественно и правильно сам.[/b] Прайс в excel, инфо с оф.сайтов. [b]Opencart[/b] [b]Предлагайте свои цены. [/b] [list][*]Около 100 позиций - описание, ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Создать файл для экспорта на яндекс YMLHTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
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Найти и удалить вирусы на нескольких сайтахТестирование сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад