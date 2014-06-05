sujh

Игорь sujh

 
51 годУкраина/Винница
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Контент-менеджер, рерайт, копирайт.

Опыт работы бухгалтером, программистом на предприятиях. Образование высшее экономическое. Тексты различной тематики, СЕО-оптимизированные. Наполнение контентом различных сайтов. Поиск и обработка фотографий. Опыт работы с CMS: Joomla, Wordpress, Bitrix, MODx, ОpenCart, DLE, NopCommerce, Diafan, Orchard, Drupal, Simpla, prom.ua, самописные. HTML/CSS.

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Заполнение интернет-магазинов товарами.

Стоимость 1 позиции без поиска информации — от 5 рублей (в зависимости от кол-ва характеристик);

Стоимость 1 позиции с поиском фото, описания, характеристик — от 15 рублей (в зависимости от кол-ва характеристик).

С новыми заказчиками, а также с заказчиками без отзывов и с низким рейтингом работаю по предоплате.

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Оплата: на карту Приватбанка, WebMoney.

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WordPressHTMLCSSJoomlaMODXDrupalБитриксDLESimpla
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Отзывы заказчиков
habovskay
Людмила 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$35
10 баллов
8 лет назад
Наполнение сайта товарами
Спасибо, за работу, все качественно и как просила, все в срок. Обращусь еще!
Сотрудничеством доволен - четкая постановка ТЗ, своевременная оплата.
Ответный отзыв
demoniq
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
9 баллов
9 лет назад
Законтентить сайт госучреждения
Сделал всё без лишних вопросов и сэкономил мне кучу времени.
Четкое задание, оплата без задержек.
Ответный отзыв
Granin
Влад 
36 летИзраиль
17 лет в сервисе
Был
год назад
$30
5 баллов
9 лет назад
Наполнить сайт о мебели (+файлы)
Не рекомендую. Работу не закончил. Теперь придётся тратить время и искать нового исполнителя. Просто перестал добавлять сразу после первой оплаты. Несколько дней я пытался достучатся до него, онлайн но просто игнорировал. Потом ответил что работу продолжать не будет. То что сделал, сделал качественно. Только поэтому воздержусь от негативного отзыва, а стоило бы....
После удачного начала - непонятное продолжение. Заказчик изменил условия техзадания, которые меня не устроили. На предложение вернуться к старым условиям и продолжить работу через неделю согласился, но почему-то спустя неделю вместо продолжения работы я увидел отрицательный отзыв. Мотивы непонятны, ситуация неприятна, поэтому не рекомендую.
Ответный отзыв
mudhoney
Артем 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$125
9 баллов
10 лет назад
Размещение товаров в интернет-магазине
Все размещено вовремя и в рамках договоренностей
Грамотно поставленная задача, все возникающие вопросы выяснялись четко, своевременная оплата.
Ответный отзыв
StraightWeb
Алексей 
60 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$85
10 баллов
10 лет назад
Наполнить 2 сайта
Игорь очень качественно и профессионально выполнил работу. Спасибо.
Четкое техзадание и корректная коммуникация по всем нужным уточнениям и исправлениям. Оплата четко в срок.
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
9 отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#81
Бухгалтерские услуги
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#63