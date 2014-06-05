Не рекомендую. Работу не закончил. Теперь придётся тратить время и искать нового исполнителя. Просто перестал добавлять сразу после первой оплаты. Несколько дней я пытался достучатся до него, онлайн но просто игнорировал. Потом ответил что работу продолжать не будет. То что сделал, сделал качественно. Только поэтому воздержусь от негативного отзыва, а стоило бы....