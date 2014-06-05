Опыт работы бухгалтером, программистом на предприятиях. Образование высшее экономическое. Тексты различной тематики, СЕО-оптимизированные. Наполнение контентом различных сайтов. Поиск и обработка фотографий. Опыт работы с CMS: Joomla, Wordpress, Bitrix, MODx, ОpenCart, DLE, NopCommerce, Diafan, Orchard, Drupal, Simpla, prom.ua, самописные. HTML/CSS.
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Заполнение интернет-магазинов товарами.
Стоимость 1 позиции без поиска информации — от 5 рублей (в зависимости от кол-ва характеристик);
Стоимость 1 позиции с поиском фото, описания, характеристик — от 15 рублей (в зависимости от кол-ва характеристик).
С новыми заказчиками, а также с заказчиками без отзывов и с низким рейтингом работаю по предоплате.
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Оплата: на карту Приватбанка, WebMoney.
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