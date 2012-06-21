Удаление вируса с сайта и возобновление его работы

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен10 заявок174 просмотра

Удаление вируса с сайта и возобновление его работы

Сайт www.exxl.com.ua

13 лет назад
habovskay
Людмила 
44 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранные исполнители

Dima-exe
45 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$35
1 день
Спасибо Дмитрию! Проблема решилась в течении часа, удалили вирус и возобновили работу сайта. С удовольствием еще обращусь!
Спасибо, приятно было работать.
gruz0
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$40
2 дня

Заявки фрилансеров

Dima-exe
45 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
gruz0
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад